Нарешті зустрілися: Лілія Ребрик зачарувала душевним кадром своєї великої родини

Лілія Ребрик проводить карантин на дачі разом з найближчими - чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною. Через ризик заразитися самим або ж піддати небезпеці рідних ведуча довго не бачилася зі своїми батьками, і ось нарешті довгоочікувана зустріч відбулася. Щасливим сімейним фото артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Батьки і сестра Лілії Юліана приїхали до неї в гості і вони влаштували душевне застілля все на тій же дачі. На знімку велике сімейство відображено за щедро накритим столом - сама ведуча, її чоловік, батьки, дочки і сестра. По обличчях видно, що всі дуже скучили і шалено раді бачити один одного.

"Нарешті зустрілися, як ми чекали на цю зустріч..." - написала Ребрик, додавши безліч сердечок.

Лілія Ребрик показала родинну зустріч з батьками і сестрою (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники пораділи за ведучу і залишили її родині багато теплих слів.

Ваша старша донька Діана дуже схожа на вашу сестру

Такі класні. Діанка схожа на бабусю

Дай боже здоров'я вашим батькам вашим діточкам і щоб ваша родина була завжди щаслива

Круто колі сім'я разом

Ви класні

Вітаю. Ви всі чудові. Приємно бачіті земляків

Яка чудова батьківщина

ЦЕ ЩАСЛИВА РОДИНА!Вони всі між собою схожі!!!!!!

Приємно зустрічатися з рідними!

Ви дуже гарні, позитивні і дружні: супер сім'я, дай бог вам

Щаслива родина!!!

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Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розсекретила майбутню професію дочки і зачарувала family look з дочками.