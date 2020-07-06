ru
ua

Нарешті зустрілися: Лілія Ребрик зачарувала душевним кадром своєї великої родини

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Через карантин ведуча довгий час не бачилася зі своїми рідними

Лілія Ребрик проводить карантин на дачі разом з найближчими - чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною. Через ризик заразитися самим або ж піддати небезпеці рідних ведуча довго не бачилася зі своїми батьками, і ось нарешті довгоочікувана зустріч відбулася. Щасливим сімейним фото артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Батьки і сестра Лілії Юліана приїхали до неї в гості і вони влаштували душевне застілля все на тій же дачі. На знімку велике сімейство відображено за щедро накритим столом - сама ведуча, її чоловік, батьки, дочки і сестра. По обличчях видно, що всі дуже скучили і шалено раді бачити один одного.

"Нарешті зустрілися, як ми чекали на цю зустріч..." - написала Ребрик, додавши безліч сердечок.

Лілія Ребрик показала родинну зустріч з батьками і сестрою (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники пораділи за ведучу і залишили її родині багато теплих слів.

  • Ваша старша донька Діана дуже схожа на вашу сестру
  • Такі класні. Діанка схожа на бабусю
  • Дай боже здоров'я вашим батькам вашим діточкам і щоб ваша родина була завжди щаслива
  • Круто колі сім'я разом
  • Ви класні
  • Вітаю. Ви всі чудові. Приємно бачіті земляків
  • Яка чудова батьківщина
  • ЦЕ ЩАСЛИВА РОДИНА!Вони всі між собою схожі!!!!!!
  • Приємно зустрічатися з рідними!
  • Ви дуже гарні, позитивні і дружні: супер сім'я, дай бог вам
  • Щаслива родина!!!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розсекретила майбутню професію дочки і зачарувала family look з дочками.

Автор: Lite

► Білки, жири і вуглеводи: дієтолог назвала головні джерела і поєднання для тих, хто худне ► Обережно, гаряче: переможниця Холостяк-10 засвітила розкішну фігуру в бікіні
Читати всі новини