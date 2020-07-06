Нарешті зустрілися: Лілія Ребрик зачарувала душевним кадром своєї великої родини

Через карантин ведуча довгий час не бачилася зі своїми рідними
Лілія Ребрик проводить карантин на дачі разом з найближчими - чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною. Через ризик заразитися самим або ж піддати небезпеці рідних ведуча довго не бачилася зі своїми батьками, і ось нарешті довгоочікувана зустріч відбулася. Щасливим сімейним фото артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Батьки і сестра Лілії Юліана приїхали до неї в гості і вони влаштували душевне застілля все на тій же дачі. На знімку велике сімейство відображено за щедро накритим столом - сама ведуча, її чоловік, батьки, дочки і сестра. По обличчях видно, що всі дуже скучили і шалено раді бачити один одного.
"Нарешті зустрілися, як ми чекали на цю зустріч..." - написала Ребрик, додавши безліч сердечок.
Лілія Ребрик показала родинну зустріч з батьками і сестрою (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники пораділи за ведучу і залишили її родині багато теплих слів.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розсекретила майбутню професію дочки і зачарувала family look з дочками.
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Автор: Lite