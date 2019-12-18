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Нарешті показала все: Настя Каменських на голому фото блиснула апетитними формами

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.12.2019 - 11:30
Нарешті показала все: Настя Каменських на голому фото блиснула апетитними формами
Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Каменських міркує, що ж таке жіноча краса

Настя Каменських, яка раніше схвилювала інтимних фото з чоловіком, ніколи не відрізнялася особливою скромністю серед українських зірок шоу-бізнесу. Навпаки виконавиця неодноразово у своїх інтерв'ю на запитання про відвертість і пікантністі своїх фото і відео, відповідає, мовляв, "а коли ще це викладати, якщо не зараз?!" Як подарунок під ялинку, Каменських піднесла багатомільйонній армії шанувальників сюрприз - співачка показала "повітряні" форми на повністю голому фото.

Зазначимо, що знімок був зроблений ще під час відпочинку пари в Мексиці, де Потап і Настя не просто набиралися сил, але потім колесили по мексиканським радіостанціям і ТБ-ефірам з презентацією нового хіта Каменських - піснею "ELEFANTE".

Схоже, що українська красуня знайшла в телефоні ще парочку фото з відпочинку, якими вирішила поділитися з шанувальниками. На знімку Настя позує спиною до камери, сидячи на гойдалці. При цьому виконавиця повністю оголена. Більш того, вона сидить на тлі дзеркала!

Волосся красуні розпущені, а у волоссі - червона квітка.

Повністю переглянути фото оголеної Насті Каменських можна тут

Нарешті показала все: Настя Каменських на голому фото блиснула апетитними формами

Також Настя супроводила своє фото підписом, в якому розмірковує на тему жіночих достоїнств.

“Жінка – це не тільки красивий макіяж, манікюр-ідеальний, стильний образ і зачіска. Жінка – це відчуття, образи, емоції, почуття і енергія, яка сяє, коли ми приходимо в контакт з нею. Жінка - це єднання з природою. Іноді ти повинна залишитися наодинці з собою, своїми почуттями й тілом, щоб почути свій внутрішній голос. Прислухатися до себе, почути свій внутрішній світ .Як часто ви прислухаєтеся до свого тіла і інтуїції?" - запитує у шанувальників виконавиця.

Настя також підкреслила, що знімок зробив Потап.

Шанувальники Каменських прийшли в захват від цього знімка:

  • "Настюша , як завжди прекрасні"
  • "Так, дуже важливо чути і відчувати себе"
  • "За перебор"
  • "Дуже гарно"
  • "Дуже красива супер номер 1"
  • "Спекотно сьогодні в Мексиці"
  • "попа як у Кім"
  • "Прекрасна картина"

Нарешті показала все: Настя Каменських на голому фото блиснула апетитними формами

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Каменських у спідньому похвалилася спортивними формами. Співачка дуже схудла!

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