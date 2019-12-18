Нарешті показала все: Настя Каменських на голому фото блиснула апетитними формами

Каменських міркує, що ж таке жіноча краса
Настя Каменських, яка раніше схвилювала інтимних фото з чоловіком, ніколи не відрізнялася особливою скромністю серед українських зірок шоу-бізнесу. Навпаки виконавиця неодноразово у своїх інтерв'ю на запитання про відвертість і пікантністі своїх фото і відео, відповідає, мовляв, "а коли ще це викладати, якщо не зараз?!" Як подарунок під ялинку, Каменських піднесла багатомільйонній армії шанувальників сюрприз - співачка показала "повітряні" форми на повністю голому фото.
Зазначимо, що знімок був зроблений ще під час відпочинку пари в Мексиці, де Потап і Настя не просто набиралися сил, але потім колесили по мексиканським радіостанціям і ТБ-ефірам з презентацією нового хіта Каменських - піснею "ELEFANTE".
Схоже, що українська красуня знайшла в телефоні ще парочку фото з відпочинку, якими вирішила поділитися з шанувальниками. На знімку Настя позує спиною до камери, сидячи на гойдалці. При цьому виконавиця повністю оголена. Більш того, вона сидить на тлі дзеркала!
Волосся красуні розпущені, а у волоссі - червона квітка.
Повністю переглянути фото оголеної Насті Каменських можна тут
Також Настя супроводила своє фото підписом, в якому розмірковує на тему жіночих достоїнств.
“Жінка – це не тільки красивий макіяж, манікюр-ідеальний, стильний образ і зачіска. Жінка – це відчуття, образи, емоції, почуття і енергія, яка сяє, коли ми приходимо в контакт з нею. Жінка - це єднання з природою. Іноді ти повинна залишитися наодинці з собою, своїми почуттями й тілом, щоб почути свій внутрішній голос. Прислухатися до себе, почути свій внутрішній світ .Як часто ви прислухаєтеся до свого тіла і інтуїції?" - запитує у шанувальників виконавиця.
Настя також підкреслила, що знімок зробив Потап.
Шанувальники Каменських прийшли в захват від цього знімка:
Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux
Нагадаємо, раніше Каменських у спідньому похвалилася спортивними формами. Співачка дуже схудла!