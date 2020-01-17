Нарешті: Холостяк 9 зробив пропозицію обраниці (відео)

Українські зірки вирушили в січні на екзотичний відпочинок. І "головний холостяк країни" Микита Добринін - не виняток. Учасник шоу Холостяк 9 зі своєю обраницею Дашею Квітковою відлетіли на Балі практично на весь місяць! Тут у солодкої парочки розписаний активний відпочинок на кожен день - маса екскурсій, кулінарні майстер-класи, класичний пляжний відпочинок і навіть знайомство з місцевою фауною. Однак подорож на Балі для Микити і Даші тепер точно запам'ятати на все життя. Адже саме на райському острові в Індонезії Холостяк 9 нарешті зробила пропозицію руки і серця своїй коханій!

Звичайно ж, Даша і Микита поспішили повідомити радісну новину тисячам своїх шанувальникам. Більше того, парочка навіть опублікувала відео самого значущого моменту у стосунках будь-якої пари. А саме - сам процес пропозиції руки і серця.

На щасливому фото Даша показує колечко від коханого - золоте з великим діамантом.

"Вона сказала Так!" - зворушливо підписав фото з коханою Микита Добринін.

Микита Добринін і Даша Квіткова після заяви про заручини (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Відео: instagram.com/nikitadobrynin

Даша також в стороні від щасливого і унікального моменту не залишилася і показала парочку яскравих фото.

"Мій найкращий чоловік", - пише Даша. При цьому на опублікованих знімках і відео видно, як сильно нервує Холостяк 9 і як тремтить Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, що Микита Добринін був головним героєм 9-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" на телеканалі СТБ. Шоу вийшло в телеефір навесні 2019 року. З тих пір Микита зустрічається зі своєю обраницею Дашею Квітковою. До речі, дівчина також активно пробує себе в якості ведучої.

Нагадаємо, що Даша Квіткова трепетно привітала улюбленого з днем народження і влаштувала для нього фото - і видеомарафон з побажаннями.