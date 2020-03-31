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Знаходили симптоми коронавіруса: Надя Дорофєєва поділилася хроніками карантину

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2020 - 14:47
Знаходили симптоми коронавіруса: Надя Дорофєєва поділилася хроніками карантину
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя у всіх подробицях розповіла про карантинне життя

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, як і їх колеги по шоу-бізу, вирішили зайняти позицію розваги шанувальників під час карантину. Дантес став частіше випускати блоги або просто забавні відео. Дорофєєва також вирішила започаткувати традицію виходу в прямі ефіри. Екс-солістка групи "Время и Стекло" також примудряється під час домашньої самоізоляції давати інтерв'ю. Приміром, Надя вийшла в прямий ефір радіостанції Lux FM на їх instagram-сторінці. Співачка розповіла, як проходять її "хроніки карантину".

Першим ділом Надя зазначила, що її день народження припадає на період карантину — 21 квітня співачці виповниться 30 років. Так що доведеться святкувати вдома. Дантес і Дорофєєва не зможуть влаштувати гучну вечірку. Але пара кращих друзів точно будуть. Адже вдома подружжя ізольовані не самі, а з друзями!

"Коли почався карантин, у нас були в гостях друзі. Ми вирішили жити разом з нашими друзями, у них дитина. Так як у нас є двір. І всім було класно. Але ми ось так тиждень пожили і через тиждень вони зрозуміли, що пора б повернутися до себе, тому що реально їм потрібно було попрацювати. Але ми зробили таку класну тему. Ми домовилися з друзями, що під час карантину ми реально більше ні з ким не зустрічаємося. І тепер я розумію, що у мене день народження, і все нормально, тому що у мене є друзі, з якими ми карантинимося спочатку", — зазначила Надя.

“На карантині ми з друзями перший тиждень провели в готуванні. Просто тупо готували, дивилися фільми і через тиждень ми просто зрозуміли, що так більше не можна. Це така виходить у нас легка деградація. І дні летять швидше, ніж коли у тебе забитий графік", — зазначила Дорофєєва.

Однак зараз режим Наді та Вови Дантеса змінився. Подружжя вирішили взятися за себе під час карантину.

“У нас три рази в тиждень спорт. Друpі нас підсадили на медитацію, ми почали періодично займатися медитацією. Ось ці всі думки... Ти читаєш новини, ми з Вовою вже раз 20 знаходили у себе симптоми коронавіруса, — зізналася Надя. — Ми реально панікували. Але медитація дуже в цьому плані допомагає. Подихали — заспокоїлися, вся фігня виходить з тебе".

Знаходили симптоми коронавіруса: Надя Дорофєєва поділилася хроніками карантину

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Також окремо Надя підкреслила, що у Вови Дантеса з'явився блог "Як не розлучитися на карантині". Так що тепер він зайнятий зйомками і монтуванням кумедних відео. До речі, Дантес з особливим завзяттям під час карантину захопився готуванням.

“Вова класно готує. Я йому допомагаю. Він мені роздає завдання, що почистити і порізати. Він реально особливо на карантині полюбив готувати. Йому подобається. А мені щастить", — посміхається Надя.

Тим часом Надя почала сама записувати музику.

“Робота божевільна. Я тепер зовсім по-іншому почала дивитися на наших аранжувальників, які на одному місці можуть сидіти 9-10 годин. Це дуже складно, особливо, коли ти шукаєш один якийсь звук. Так це я ще в примітивній програмі поки сиджу", — зазначає Дорофєєва.

“У мене трохи ломка музична. Мені дуже хочеться поїхати на студію. Але все ж ми прийняли рішення, що дійсно треба дотримуватися карантин. Це вкрай важливо. Ситуація дійсно погана, ми бачимо по всьому світу. Дуже важливо зараз допомогти медикам, які без сну втомлені і в небезпеці перебувають цілодобово. Хлопці, давайте посидимо вдома", — закликала Надя.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва і Дантес вразили відкритістю почуттів у незвичайній фотосесії.

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