Не надивитись! Тіна Кароль зачарувала мережу мрійливим фото

Співачка викликала захоплення у шанувальників новим знімком

Тина Кароль регулярно радует фанов свежими снимками. Некоторые из них отличаются утонченной откровенностью и интеллигентной пикантностью, а другие подчеркивают элегантность артистки. Так, в Instagram она показала новое фото, на котором запечатлена у зеркала.

Для фото звезда выбрала наряд из эко-кожи от украинского дизайнера Дафны Мей, в котором она сидит у зеркала, пристально и мечтательно вглядываясь в свое отображение. На заднем фоне можно рассмотреть интерьеры съемочной студии.

К слову, бренд Dafna May – одна из любимых отечественных марок Тины Кароль. Впрочем, и другие украинские знаменитости, например, такие как Надя Дорофеева и Катя Осадчая также появлялись в одежде дизайнера на светских мероприятиях.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Макияж у артистки традиционно сделан с акцентом на губы с фирменной алой помадой и теням для век пастельного нейтрального оттенка.

Поклонники пришли в полный восторг от снимка своей любимицы. Они отметили, что не могут налюбоваться Тиной, которая давно пленила их сердца своей красотой и бесспорным талантом.

"Ты просто чудо вселенной. На тебя хочется смотреть вечность. Ты солнышко, которое светится всегда", "Умна, красива, талантлива, смелая!", "Как можно быть такой красивой?", "Замечательная наша", "Не могу оторвать взгляд, и, кажется, Тина тоже", - писали комментаторы.

Ранее Тина Кароль взбудоражила сеть фото в прозрачном платье, сквозь которое были отчетливо видны ее женственные изгибы.

Кстати, Тина Кароль вызвала ажиотаж в сети смелым образом в пиджаке от украинского бренда Аrtemklimchuk сезона весна-лето 2019.

Видео: РБК-Украина