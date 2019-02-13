"Наїзниця": українська співачка в білизні на байку розбурахала мережу

Артистка поділилася з шанувальниками жаркими кадрами з фотосесії

Украинская певица и диджей Анастасия Кумейко, она же DJ NANA, недавно вернулась из отдыха в Таиланде, где проводила отпуск в компании возлюбленного, продюсера и композитора Руслана Квинты, а также друзей – ресторатора Николая Тищенко и его жены Аллы Барановской. По возвращению в Киев артистка решила продолжить баловать поклонников горячими фото и видео. Одно из них она разместила в Instagram.

В кадре Настя позирует в черном кожаном белье и поясе для чулок на байке спиной к камере и эффектно оглядывается через плечо. Также певица стоит на ступеньках и призывно улыбается, демонстрируя сочную фигуру и аппетитную пятую точку.

"Жажда скорости", - подписала она ролик на английском языке, намекая на любовь к экстриму.

Поклонники традиционно пришли восторг от созерцания пышных округлостей артистки и щедро "искупали" ее в потоке комплиментов.

"Горячая Нана", "Пушка просто", "Шикарно", "Очень и очень горячо", "Форсаж", "Наездница", "Топчик", "Единственное, что смогло оторвать мой взгляд от просмотра футбола", - признавались комментаторы.

Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

Впрочем, во время поездки в Таиланд Настя баловала поклонников горячими пляжными снимками с завидной регулярностью. Она не стеснялась сниматься топлесс и показывать свою фигуру на камеру во всей красе. Певица даже умудрилась забраться на чужую виллу ради парочки жарких кадров в бассейне.

Ранее Анастасия Кумейко восхитила сеть полностью обнаженным фото и пожаловаться, что сумела сгореть под тропическим солнцем.