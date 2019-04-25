Надя Дорофєєва в стильному тренчі прокотилася по Парижу на самокаті (фото)

Співачка разом з чоловіком досліджує французьку столицю
Надя Дорофєєва яскраво і цікаво проводить цю весну - співачка відсвяткувала свій день народження в Амстердамі, де разом з коханим чоловіком Володимиром Дантесом влаштувала яскраву фотосесію в місті і в полях тюльпанів, а зараз зоряна парочка насолоджується прогулянками по Парижу. До речі, там вони вже встигли зустрітися зі знаменитими друзями - Настею Каменських і Потапом, гімнасткою Лілією Подкопаєвою, бізнесменом Ігорем Дубинським і дизайнером Лерой Бородіною. Тепер же артистка показала, як вони пересуваються по столиці Франції.
Дорофєєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому вона зображена на тлі знаменитої Ейфелевої вежі. При цьому на співачці стильний бежевий тренч, а поруч з нею стоять два самоката. Щаслива зірка посилає на камеру повітряний поцілунок.
"Paris, je t'aime ! Відкриваю тебе по-новому", - прокоментувала вона публікацію.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники співачки поспішили залишити свої відгуки, відзначаючи, що Париж Наді дуже йде.
Раніше Надя Дорофєєва спокусила апетитними формами, позуючи серед полів тюльпанів в Нідерландах.
Також ми писали про те, що нещодавно Дорофєєва показала шанувальникам зворушливе романтичне чорно-біле фото з чоловіком, зроблене на вулиці в Амстердамі.