Надя Дорофєєва розповіла про сварки з чоловіком і прокоментувала чутки про вагітність

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка зізналася, що свою вагітність буде приховувати від громадськості

Надя Дорофєєва проводить карантин разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом - пара пішла на самоізоляцію в заміському будинку, так що у них є можливість подихати повітрям і порелаксувати у дворі. Однак вони не лінуються і активно "живуть в мережі" - ведучий знімає забавні влоги про життя на карантині, співачка ж проводить прямі ефіри і приміряє стильні луки. Вони одружені вже 5 років і за словами артистки, з часом їх відносини стають тільки міцніше. Про це Дорофєєва і Дантес розповіли в інтерв'ю проекту "Люди кажуть" на YouTube-каналі PEOPLETALK TV.

Багато пар сваряться на самоізоляції, але у них все як раз навпаки.

"Я на карантині зробила висновок, що чим довше ми з Вовою разом, тим краще у нас стосунки, - каже Надя. - Здавалося б, вже можна було б повбивати один одного, але у нас це працює навпаки".

Співачка також згадала, що колись вони не бачилися місяцями через гастролі і тоді після тривалих розлук вона навіть соромилася чоловіка.

"Коли ми зустрічалися - я його соромилася. У нього з'являлися нові звички, ми довго притиралися один до одного. А коли ми багато часу разом, ось як зараз, взагалі супер класно. Ми за весь карантин посварилися всього лише один раз. Та і через якусь фігню", - поділилася артистка.

Подружжя розповіли, що на карантині почали приймати ванну, багато їсти, а домашні білі футболки змінили на стильні вбрання.

"Будинок - це іноді, як поїзд у відчутті дітей, народжених в СРСР. Ти туди приходиш в зручному одязі. Але з часом ми почали вбиратися, влаштовуючи таким чином собі свято", - сказав Дантес.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

У ході бесіди Надя також прокоментувала чутки про її вагітність, які почали з'являтися після розпаду групи "Время и Стекло", та і в цілому вже не раз виникали. Зірка зізналася, що не стане про це відразу розповідати.

"Ні, я не вагітна. Можу навіть показати живіт... Думаю, що коли це станеться, ми все одно будемо приховувати, але це не зараз", - заявила Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя розповіла і про розпад групи "Время и Стекло", учасницею якої вона разом з Позитивом була багато років.

"Ми настільки зробили свій формат у групі "Время и Стекло", що будь-які наміри за рамки дуже важко сприймалися людьми, шанувальниками. Ми просто розуміли, що в якийсь час стали заручниками і образів, стилю, і всього-всього, і нового ми в цьому складі просто не можемо зробити", – зізналася артистка.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва розповіла, які дрібниці роблять її щасливою щодня.

Автор: Марина Настевіч