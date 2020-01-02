Надя Дорофєєва зізналася, що чоловік змушує її дивитися "Іронію долі" на новий рік

Вже 7 січня, о 21:50 канал «1+1» покаже телеверсію грандіозного концерту «Різдвяна історія з Тіною Кароль»,

який нещодавно відбувся у столичному Палаці спорту. Улюблені зірки мільйонів українців поєднали свої культові хіти з традиційними колядками і щедрівками, щоб популяризувати культуру святкування справжнього українського Різдва.

Глядачі побачать на сцені Тіну Кароль, MONATIK, DZIDZIO, KAZKA, ВРЕМЯ И СТЕКЛО, THE HARDKISS, Беz обмеження, Олега Скрипку та ВВ, «Жіночий Квартал», MICHELLE ANDRADE, KHAYAT, зірок шоу «Голос Країни» і «Танці з зірками». У яскравих номерах візьмуть участь більше сотні артистів - акробатів, акторів, фігуристів і танцюристів, а музичний супровід виконуватиме оркестр Збройних сил України.

За кулісами телезйомки концерту зірки зізналися, що для них Різдво - це особливе свято, коли збирається вся родина.

Сама Тіна Кароль, яка стала ідейним натхненником та ведучою «Різдвяної історії», до сих пір вірить у диво Різдва та магічні звичаї Святвечора.

«Диво Різдва - це коли ми збираємося сім'єю вдома. Ми вимикаємо світло, сидимо при свічках та у затишку вогників каміну. Співаємо, їмо кутю. Знаєте, я можу рік бути на дієті, але кутю на Різдво обов'язково з'їм. Це правило», - ділиться своїми сімейними традиціями артистка.

«Зазвичай ми святкуємо Різдво з сім’єю, бо у Новий рік артисти працюють», - розповів Позитив, учасник гурту «Время и Стекло». А Надя Дорофєєва додала, що перелаштуватися з робочого на святковий настрій допомагають атмосферні новорічні фільми та музика.

«Різдвяний настрій мені дарують фільми «Сам удома», «Реальна любов», «Привіт сім’ї», серіал «Друзі», особливо епізод про Новий рік. Наприклад, Вова обожнює переглядати «Іронію долі» та примушує мене дивитись. Мій чоловік десь з першого грудня вмикає вдома пісні з новорічним та різдвяним настроєм. А оскільки цього року ми переїхали до заміського будинку, настрій у нас максимально святковий. Мій різдвяний муд – це Mariah Carey – All I want for Christmas is you», - поділилась Надя.

На сцені «Різдвяної історії» гурт «Время и Стекло» створить справжню новорічну казку. Артисти у костюмах Санта Клауса і Снігуроньки заспівають свій україномовний хіт «Дим» та з льодового катка піднімуться у повітря над Палацом спорту на великих санях з оленями.

Мультиартист MONATIK, який спеціально для проекту «Здійсни мрію» написав новий саундтрек «Мріяти не шкідливо» та заспіває його разом з госпел-хором на сцені «Різдвяної історії», також розповів про своє сімейне святкування.

«Ми Різдво святкуємо сімейному колі - за одним столом збирається вся наша дружня родина, яка з кожним роком стає все більше і більше», - підтвердив MONATIK.

У той час Олег Скрипка, який разом з гуртом ВВ ввірветься на сцену «Різдвяної історію» з колядкою «Добрий тобі, пане господарю», зізнався, що почав святкувати Різдво не так давно. Артист виріс на півночі України, де традиції були не так поширені. Але Олег згадав цікаву історію про своє перше Різдво за кордоном.



«На початку 90-х років я поїхав у Францію. І наживо, вперше в житті, побачив, як святкують католицьке Різдво. Для них надзвичайно важливо провести Святий вечір у родинному колі, відвідати церковну службу… А Новий Рік після того не надто й святкують. Для мене то було у новинку, бо ж у нас тоді все було навпаки. Якраз на Різдво ми відіграли разом із Сашком Піпою перший концерт від “ВВ” у Парижі. Нам заплатили серйозний гонорар, особливо — як на той час, і пригостили добрим вином і смачнющим сиром. Та історія сильно на мене вплинула. Бо зрозумів, і як варто Різдво святкувати, і вино розвивати!», - сміється Олег Скрипка.

Яскраві постановки та виступи українських зірок під час «Різдвяної історії» перенесуть глядача в атмосферу справжнього українського Різдва та подарують новорічний настрій. Тіна Кароль здивує сміливими образами, Мішель Андраде влаштує перфоманс на льодовій ковзанці, а «Жіночий квартал» буде жартувати про судженого Тіни Кароль. Приємним сюрпризом для всіх стане ліричний перфоманс від гурту «Беz Обмежень» разом з яскравими парами фіналістів шоу «Танці з зірками».

Над створенням шоу працювала команда великих розважальних проектів «1+1 Продакшн» під керівництвом Володимира Завадюка. Режисерами-постановниками концерту стали Наталя Лисенкова, Наталія Ровенська і Марія Григоращенко, саме їх частина перфомансу для популярної американської артистки Pink викликала фурор в світі. Вони створюють грандіозні постановки для шоу «Танці з зірками» та «Голосу країни», а також працювали над концертом «VISLOVO» групи «Время и Стекло». Розробкою концепції різдвяного шоу режисери-постановники займалися більше півроку, щоб справді вразити глядачів та подарувати яскраву новорічну казку.

Здійснення мрій, різдвяна магія, казкові декорації та виступи, від яких завмиратиме серце і перехоплюватиме подих - не пропустіть телеверсію концерту «Різдвяна історія з Тіною Кароль» - 7 січня о 21:50 ексклюзивно на «1+1».

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