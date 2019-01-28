Надя Дорофєєва пошкодувала про те, що зробила із зовнішістю

Експерименти із зовнішністю для артистки на цей раз закінчилися лікуванням

Не прошло и нескольких дней, после публикации фото Нади Дорофеевой с измененным имиджем, как в сети появились фотоподтвеждения того, что певице теперь приходиться лечить шевелюру, от негативных результатов экстремального окрашивания.

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что певица группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева недавно удивила поклонников новым цветом волос. Она перекрасила свои темно-русые волосы в блонд с серебристым подтоном, который иссушил пряди на столько сильно, что это было очень заметно даже на фото.

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики в Instagram раскритиковали новый имидж артистки и отметили, что та стала выглядеть намного старше своих лет.

Скриншот: Комментарии под постом Нади Дорофеевой (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Фу! Я не розумію як таке може сподобатися?! Надя така завжди красотка, а тут..."

"Выглядишь на сороковник"

"Потому что НЕТ. В этом образе ты свою сущность теряешь. Это не твоё"

"Что с прической? Надь, скучаем по амбре"

"Если честно, то тебе идёт с тёмными волосами", - не оценили "новую Надю" подписчики.

Спустя пару дней Надя в сториз опубликовала новое фото из салона, на котором она сидела с синим полотенцем на голове. В дополнении с желтым свитером цветовая гамма фото напомнила флаг Украины.

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Патриотичное лечение волос", - написала Надя, подтвердив, что процедура по окрашиванию не прошла не заметно для ее шевелюры.

Читайте также, о ночных откровениях от певца Владимира Дантеса, мужа Нади Дорофеевой.

Кроме того, мы писали о необычном фото Нади Дорофеевой в купальнике на фоне лебедей, которое она сделала на отдыхе в Дубае.

10 фактов о Наде Дорофеевой (Видео: РБК-Украина)