Надя Дорофєєва підкорила мережу зухвалим look'ом в стилі спорт-шик

Співачка порадувала шанувальників приємною новиною

Популярная певица Надя Дорофеева давно стала для своих поклонников своеобразной иконой молодежного стиля. Она не боится экспериментировать с одеждой и надевать смелые наряды, умело сочетая, казалось бы, не сочетаемые вещи. Стоит вспомнить хотя бы ее стильные аутфиты во время фотосессии в Нью-Йорке! Так, в Instagram звезда опубликовала кадры, на которых запечатлена спортивных брюках и классическом пиджаке.

Волосы Нади собраны в нарочито небрежный пучок, а несколько прядей выпущены на лицо. Она сидит на стуле в штанах Adidas, массивных кроссовках молочного цвета, удлиненном черном пиджаке и белоснежной футболке с надписью Vogue. В таком виде Дорофеева пришла на запись программы "Лига смеха".

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонникам look звезды пришелся по вкусу и они оставили для нее искренние комплименты. Также они пришли в восторг от ого, что увидят свою любимицу в новых выпускаю юмористической программы.

"Ты самая крутая во вселенной", "Ты шикарна", "Нереально круто", "Надя красавица", "Надюша, вы великолепны", "Надюша ты лучшая, и самая красивая, самая милая", "Классный стиль", - отмечали фолловеры.

Напомним, что Надя Дорофеева порадовала поклонников ультрастильным смелым образом с ассиметричными штанами от украинского дизайнера и бренда Ksenia Schnaider.

К слову, Надя Дорофеева удивила фанов неожиданным аутфитом в позе, напоминающей стиль "пацанок с района".