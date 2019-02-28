Надя Дорофєєва підкорила дописувачів новим образом

Шанувальники в захваті від Дорофєєвої
Надя Дорофеева, которая осуществила давнюю мечту, часто экспериментирует с одеждой и покоряет своих поклонников. Певица выставила новое фото на своей странице в Instagram.
Поклонники Дорофеевой оценили новую фотографию и оставили много комментариев.
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
"Надюш, выставляй больше крутых фото пожалуйста", - прокомментировала k._mandarishka.
"Ты супер!", - написал makss49.
"Надя, ты очень красивая!", - отметила nemchenko3907.
"Классная фотка", - написала iu.lia3965.
"Обожаю вас", - отметила potapova__v.
"Ты поменяла свой образ?", - прокомментировала nadyadorofeeva2.0.
"Ты очень красивая", - написала alisa_holobok.
"Сделала грудь?", - отметила iraboom09.
Напомним, что недавно Надя Дорофеева покорила сеть дерзким look'ом в стиле спорт-шик, в котором она пришла на съемки программы "Лига смеха".
Ранее сообщалось, что Дорофеева в образе стильной "гопницы" повеселила сеть.
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