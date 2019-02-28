Надя Дорофєєва підкорила дописувачів новим образом

Шанувальники в захваті від Дорофєєвої

Надя Дорофеева, которая осуществила давнюю мечту, часто экспериментирует с одеждой и покоряет своих поклонников. Певица выставила новое фото на своей странице в Instagram.

Поклонники Дорофеевой оценили новую фотографию и оставили много комментариев.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Надюш, выставляй больше крутых фото пожалуйста", - прокомментировала k._mandarishka.

"Ты супер!", - написал makss49.

"Надя, ты очень красивая!", - отметила nemchenko3907.

"Классная фотка", - написала iu.lia3965.

"Обожаю вас", - отметила potapova__v.

"Ты поменяла свой образ?", - прокомментировала nadyadorofeeva2.0.

"Ты очень красивая", - написала alisa_holobok.

"Сделала грудь?", - отметила iraboom09.

Напомним, что недавно Надя Дорофеева покорила сеть дерзким look'ом в стиле спорт-шик, в котором она пришла на съемки программы "Лига смеха".

Ранее сообщалось, что Дорофеева в образе стильной "гопницы" повеселила сеть.

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