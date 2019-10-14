Надя Дорофєєва показала топ-7 своїх щоденних звичок (відео)

Співачка порадувала фанатів новим влогом
Надя Дорофєєва раніше регулярно радувала своїх шанувальників цікавими відеоблогами, проте останнім часом у співачки не було на це часу - вона була зайнята підготовкою до масштабного концерту групи "Время и Стекло", який відбувся в Києві 5 жовтня. До речі, під час першого концертного шоу, яке відкриває масштабний всеукраїнський тур VISLOVO, вона красувалася на сцені в різних ефектних образах, які нікого не залишили байдужими.
Однак тепер у артистки звільнилося трохи більше часу і вона нарешті поділилася новим влогом, в якому назвала, які 7 звичок вона робить практично кожен день - ну і показала теж.
Отже, топ-7 звичок Наді Дорофєєвої:
1. Склянка води вранці
2. Звичайно ж, стакан латте теж
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
3. Музика вранці
4. Розмова з близькими людьми в машині по дорозі на репетицію
5. Якщо потрапила в пробку або довго їхати, слухати аудіокниги в машині
6. Подивитися, як йдуть справи в моєму магазині SoDodo. Приміряти нові речі, зробити ефектні фото
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
7. Електростимуляція м'язів - щоб попа була, як горіх. Після чого спортивне тренування з тренером, хоч і не кожен день
Відео: youtube.com/DoDo VLOG
Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в чорній білизні і високих ботфортах спокусила мережу пікантним знімком.
Раніше смілива Надя Дорофєєва показала обличчя без грама косметики. Дівчина повідомила, що весь день провела без макіяжу.