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Надя Дорофєєва показала топ-7 своїх щоденних звичок (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.10.2019 - 17:29
Надя Дорофєєва показала топ-7 своїх щоденних звичок (відео)
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка порадувала фанатів новим влогом

Надя Дорофєєва раніше регулярно радувала своїх шанувальників цікавими відеоблогами, проте останнім часом у співачки не було на це часу - вона була зайнята підготовкою до масштабного концерту групи "Время и Стекло", який відбувся в Києві 5 жовтня. До речі, під час першого концертного шоу, яке відкриває масштабний всеукраїнський тур VISLOVO, вона красувалася на сцені в різних ефектних образах, які нікого не залишили байдужими.

Однак тепер у артистки звільнилося трохи більше часу і вона нарешті поділилася новим влогом, в якому назвала, які 7 звичок вона робить практично кожен день - ну і показала теж.

Отже, топ-7 звичок Наді Дорофєєвої:

1. Склянка води вранці

2. Звичайно ж, стакан латте теж

Надя Дорофєєва показала топ-7 своїх щоденних звичок (відео)Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

3. Музика вранці

4. Розмова з близькими людьми в машині по дорозі на репетицію

5. Якщо потрапила в пробку або довго їхати, слухати аудіокниги в машині

6. Подивитися, як йдуть справи в моєму магазині SoDodo. Приміряти нові речі, зробити ефектні фото

Надя Дорофєєва показала топ-7 своїх щоденних звичок (відео)

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

7. Електростимуляція м'язів - щоб попа була, як горіх. Після чого спортивне тренування з тренером, хоч і не кожен день

Відео: youtube.com/DoDo VLOG

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в чорній білизні і високих ботфортах спокусила мережу пікантним знімком.

Раніше смілива Надя Дорофєєва показала обличчя без грама косметики. Дівчина повідомила, що весь день провела без макіяжу.

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