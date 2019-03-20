Надя Дорофєєва показала плавні вигини і апетитні форми під час танцювальної репетиції

Надя Дорофєєва досить часто любить балувати своїх шанувальників апетитними формами. Слід зазначити, що у 28-річної співачки дійсно чудова, дуже спортивна фігура. Що й не дивно, адже Дорофєєва дуже багато часу проводить на репетиціях своїх танцювальних номером. І час від часу показує шанувальникам короткі відео і фото із залу.

На цей раз замість елемента танцювальної постановки або просто "класичного" фото перед дзеркалом, Надя Дорофєєва вирішила додатково мотивувати своїх підписників. На своїй instagram-сторінці співачка показала "гаряче" фото з тренування. На знімку Надя повернена до камери спиною, руки витягнуті перед собою – виконавиця витягнулася і показала розкішні форми.

Спортивна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

При цьому нагадаємо, що раніше Дорофєєва вже зводила фанатів з розуму апетитними формами.

Тоді співачка поділилася фото, на якому знову позує спиною до "глядачів", сидячи на стільці. Дівчина продемонструвала пластику і гнучкість, а заодно і свої пікантні форми. Шанувальники навіть зазначили - "попа як у Наді", маючи на увазі пісню Каменських "Попа як у Кім".

Зазначимо, що вага Наді Дорофєєвої завжди тримається в межах 55-56 кг при зрості 170 см

Співачка неодноразово повторює, що намагається дотримуватися правильного харчування, не курить і не вживає алкоголю. Також співачка виключила зі свого раціону солодкі газовані напої і фастфуд.

Підтримувати тіло в тонусі виконавиці допомагає дуже активний спосіб життя і постійні заняття танцями і в залі.

Нагадаємо, раніше чоловік Наді Дорофєєвої – Володимир Дантес зворушив шанувальників відвертими зізнаннями про улюблену. Співак підкреслив, що Надя може замінити йому всіх.

Також до цього Надя Дорофєєва поділилася секретами, як стильно одягнутися і вкластися в демократичну суму.