Надя Дорофєєва в лосинах з прозорими вставками розбурхала мережу і зробила інтимне зізнання

Співачка розповіла інтимні подробиці з особистого життя
Надя Дорофєєва під час карантину стала ближче до шанувальників – співачка веде прямі ефіри, часто балує фанів влогами і веде з ними задушевні бесіди. Нещодавно артистка поділилася своїми правилами стилю і разом з чоловіком Володимиром Дантесом влаштувала на камеру ревізію гардероба. Тепер же Надя вирішила провести "прямий карантин" із зіркою "Орла и Решки" Настею Івлєєвою та її чоловіком Елджеєм. Дві зіркові пари на славу повеселилися в ефірі, а потім співачка опублікувала в Instagram спокусливе "спортивне" фото і поцікавилася у шанувальників враженнями від онлайн-зустрічі знаменитостей.
Так, на сторінці Наді з'явилося фото, на якому вона зображена в чорних спортивних лосинах з прозорими вставками і яскравій "олімпійці". Волосся дівчини укладене в "пляжні" вільні хвилі. Макіяж з переважанням нюдовых відтінків.
Співачка поцікавилася у шанувальників, чи сподобався їм зірковий "прямий карантин", і отримала масу компліментів на свою адресу.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
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Під час прямого ефіру Надя і Вова проговорилися про свої особисті секрети і навіть зважилися на інтимні зізнання Так, на питання, чи брала співачка прізвище чоловіка, вона відповіла:
"У Вови з 20-ти років псевдонім – Дантес. Але я знаю, що він Гудков. Я кажу: "Якщо ти в паспорті зважишся поміняти прізвище на Дантес з Гудкова, я відразу беру твоє прізвище!"
Саме незвичайне місце, де у Наді і Вови був інтим – це балкон. Причому сталося це не в темний час доби, а коли на вулиці сутеніло. Надя уточнила, що балкон був не затонованим, а відкритим.
Раніше Надя Дорофєєва та Володимир Дантес долучилися до популярного челленджу, а співак станцював у сукні дружини.