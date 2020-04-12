Надя Дорофєєва в лосинах з прозорими вставками розбурхала мережу і зробила інтимне зізнання

Надя Дорофєєва під час карантину стала ближче до шанувальників – співачка веде прямі ефіри, часто балує фанів влогами і веде з ними задушевні бесіди. Нещодавно артистка поділилася своїми правилами стилю і разом з чоловіком Володимиром Дантесом влаштувала на камеру ревізію гардероба. Тепер же Надя вирішила провести "прямий карантин" із зіркою "Орла и Решки" Настею Івлєєвою та її чоловіком Елджеєм. Дві зіркові пари на славу повеселилися в ефірі, а потім співачка опублікувала в Instagram спокусливе "спортивне" фото і поцікавилася у шанувальників враженнями від онлайн-зустрічі знаменитостей.

Так, на сторінці Наді з'явилося фото, на якому вона зображена в чорних спортивних лосинах з прозорими вставками і яскравій "олімпійці". Волосся дівчини укладене в "пляжні" вільні хвилі. Макіяж з переважанням нюдовых відтінків.

Співачка поцікавилася у шанувальників, чи сподобався їм зірковий "прямий карантин", і отримала масу компліментів на свою адресу.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Карантин на стилі: Дорофєєва в золотистому міні показала, як треба виносити сміття

Просто сама витончена сексуальність

Ви топчик

Красоточка топчик

Як завжди на висоті!

Ти суперова

Яка сексуальна!

Надя сексі ядерна бомба

Надюха сooL

Скріншот коментарів

Під час прямого ефіру Надя і Вова проговорилися про свої особисті секрети і навіть зважилися на інтимні зізнання Так, на питання, чи брала співачка прізвище чоловіка, вона відповіла:

"У Вови з 20-ти років псевдонім – Дантес. Але я знаю, що він Гудков. Я кажу: "Якщо ти в паспорті зважишся поміняти прізвище на Дантес з Гудкова, я відразу беру твоє прізвище!"

Саме незвичайне місце, де у Наді і Вови був інтим – це балкон. Причому сталося це не в темний час доби, а коли на вулиці сутеніло. Надя уточнила, що балкон був не затонованим, а відкритим.

Раніше Надя Дорофєєва та Володимир Дантес долучилися до популярного челленджу, а співак станцював у сукні дружини.