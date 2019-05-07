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Надя Дорофєєва в купальнику схвилювала мережу сексуальними вигинами


Співачка захопила гарячим пляжним знімком

Надя Дорофєєва поєднує роботу з відпочинком - зараз співачка перебуває в Туреччині, де у неї заплановано декілька концертів, а між ними дівчина цілком встигає позасмагати і поплавати. Завдяки заняттям спортом і правильному харчуванню вона може похвалитися ідеальною фігурою, яку і демонструє на новому "гарячому" фото в Instagram.

Артистка відображена в чорному купальнику оригінального крою, при цьому Надя стоїть напівбоком до камери, роблячи акцент на своїх струнких довгих ногах і підтягнутих апетитних сідницях. Дівчина позує біля шезлонга, закинувши голову, і щасливо сміється. Своє довге волосся співачка зібрала в хвіст.

"Хочу, щоб кожен день свого життя кожен намагався бути щасливішим, ніж був учора", - глибокодумно прокоментувала Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Звичайно ж, підписники залишилися в повному захваті від такого знімка і засипали Надю компліментами, захоплюючись її витонченою і сексуальної фігурою.

  • "Найкрасивіша"
  • "Гаряча, малиха"
  • "Тут все ідеально"
  • "Попа як горіх"
  • "Надь, дуже гарний купальник!"
  • "Ми щасливі, коли щаслива ти"
  • "Прекрасні форми"
  • "Сексуальна"
  • "Надь, а ти робиш мої дні, з кожним днем робиш все щасливіше і щасливішим!!!"
  • "Надюшаа, дуже красива"
  • "Ось це ноги"
  • "Ти просто сексі"

Нагадаємо, Надя Дорофєєва здивувала забавною фотосесією з невідомим чоловіком.

Раніше повідомлялося про те, що Дорофєєва звабила провокативним образом в колготках в сітку і мініспідниці.

До речі, ресторатор Микола Тищенко показав веселе відео з Надею Дорофєєвої і Олексієм Завгороднім-Позитивом, зроблене в Туреччині, де бізнесмен відпочиває з сім'єю і друзями.

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