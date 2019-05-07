Надя Дорофєєва в купальнику схвилювала мережу сексуальними вигинами

Співачка захопила гарячим пляжним знімком
Надя Дорофєєва поєднує роботу з відпочинком - зараз співачка перебуває в Туреччині, де у неї заплановано декілька концертів, а між ними дівчина цілком встигає позасмагати і поплавати. Завдяки заняттям спортом і правильному харчуванню вона може похвалитися ідеальною фігурою, яку і демонструє на новому "гарячому" фото в Instagram.
Артистка відображена в чорному купальнику оригінального крою, при цьому Надя стоїть напівбоком до камери, роблячи акцент на своїх струнких довгих ногах і підтягнутих апетитних сідницях. Дівчина позує біля шезлонга, закинувши голову, і щасливо сміється. Своє довге волосся співачка зібрала в хвіст.
"Хочу, щоб кожен день свого життя кожен намагався бути щасливішим, ніж був учора", - глибокодумно прокоментувала Дорофєєва.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Звичайно ж, підписники залишилися в повному захваті від такого знімка і засипали Надю компліментами, захоплюючись її витонченою і сексуальної фігурою.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва здивувала забавною фотосесією з невідомим чоловіком.
Раніше повідомлялося про те, що Дорофєєва звабила провокативним образом в колготках в сітку і мініспідниці.
До речі, ресторатор Микола Тищенко показав веселе відео з Надею Дорофєєвої і Олексієм Завгороднім-Позитивом, зроблене в Туреччині, де бізнесмен відпочиває з сім'єю і друзями.