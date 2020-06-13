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Надя Дорофєєва в ефектному топі вбила розкішним декольте і осиною талією

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.06.2020 - 10:52
Надя Дорофєєва в ефектному топі вбила розкішним декольте і осиною талією
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала фото з бекстейджа

Надя Дорофєєва під час карантину суворо дотримувалася правил самоізоляції, співачка знудьгувалася по зйомках і звичному ритму життя, тому вона з задоволенням повернулася до роботи. Так, артистка показала перші закулісні фото і похвалилася ефектним образом.

Зірка позує у знімальному павільйоні – на задньому фоні видно сценічні костюмі, розвішані на стійці. На ній – червоний костюм, що складається з топа на замку і штанів. Вона засвітила розкішне декольте і показала на камеру плоский животик.

В локони дівчата вплетені кумедні кіски, а на шиї красується масивна ланцюжок . Макіяж яскравий, з акцентом на ніжно-рожеві губи.

Надя Дорофєєва в ефектному топі вбила розкішним декольте і осиною талією

Надя Дорофєєва демонструє образ зі зйомки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"За лаштунками", - коротко підписала кадр співачка, давши зрозуміти, що готує для шанувальників щось нове і цікаве.

В коментарях підписники Наді завалили її компліментами і зазначили, що червоний їй до лиця.

  • Тобі ідеально підходить, червоний колір,богиня!
  • Красуня
  • Дуже подобається цей образ
  • Незрівнянна мадмуазель
  • Прекрасна
  • Ідеальна
  • Чарівна
  • Червоний рулить!
  • Шикарна!
  • Надюша, ви неймовірної краси дівчина, ви приклад для подорожчання, ви краса націй

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва висловилася про зміни в собі, а також розповіла про те, які метаморфози з нею сталися протягом життя.

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Автор: Lite

Теги Новини України Надя Дорофеєва
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