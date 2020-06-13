Надя Дорофєєва в ефектному топі вбила розкішним декольте і осиною талією

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала фото з бекстейджа

Надя Дорофєєва під час карантину суворо дотримувалася правил самоізоляції, співачка знудьгувалася по зйомках і звичному ритму життя, тому вона з задоволенням повернулася до роботи. Так, артистка показала перші закулісні фото і похвалилася ефектним образом.

Зірка позує у знімальному павільйоні – на задньому фоні видно сценічні костюмі, розвішані на стійці. На ній – червоний костюм, що складається з топа на замку і штанів. Вона засвітила розкішне декольте і показала на камеру плоский животик.

В локони дівчата вплетені кумедні кіски, а на шиї красується масивна ланцюжок . Макіяж яскравий, з акцентом на ніжно-рожеві губи.

Надя Дорофєєва демонструє образ зі зйомки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"За лаштунками", - коротко підписала кадр співачка, давши зрозуміти, що готує для шанувальників щось нове і цікаве.

В коментарях підписники Наді завалили її компліментами і зазначили, що червоний їй до лиця.

Тобі ідеально підходить, червоний колір,богиня!

Красуня

Дуже подобається цей образ

Незрівнянна мадмуазель

Прекрасна

Ідеальна

Чарівна

Червоний рулить!

Шикарна!

Надюша, ви неймовірної краси дівчина, ви приклад для подорожчання, ви краса націй

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва висловилася про зміни в собі, а також розповіла про те, які метаморфози з нею сталися протягом життя.

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Автор: Lite