Надя Дорофєєва в ефектному топі вбила розкішним декольте і осиною талією

Співачка показала фото з бекстейджа
Надя Дорофєєва під час карантину суворо дотримувалася правил самоізоляції, співачка знудьгувалася по зйомках і звичному ритму життя, тому вона з задоволенням повернулася до роботи. Так, артистка показала перші закулісні фото і похвалилася ефектним образом.
Зірка позує у знімальному павільйоні – на задньому фоні видно сценічні костюмі, розвішані на стійці. На ній – червоний костюм, що складається з топа на замку і штанів. Вона засвітила розкішне декольте і показала на камеру плоский животик.
В локони дівчата вплетені кумедні кіски, а на шиї красується масивна ланцюжок . Макіяж яскравий, з акцентом на ніжно-рожеві губи.
Надя Дорофєєва демонструє образ зі зйомки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"За лаштунками", - коротко підписала кадр співачка, давши зрозуміти, що готує для шанувальників щось нове і цікаве.
В коментарях підписники Наді завалили її компліментами і зазначили, що червоний їй до лиця.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва висловилася про зміни в собі, а також розповіла про те, які метаморфози з нею сталися протягом життя.
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Автор: Lite