"Треба ще нижче": Каменських захопила шанувальників тренуванням для пружних сідниць (відео)

Настя Каменських продовжує мотивувати і одночасно захоплювати своїми тренуваннями. Слід зазначити, що останнім часом українська виконавиця все частіше і частіше ділиться з шанувальниками подібними відео. Адже Настя неодноразово обіцяла багатотисячній армії шанувальників більш активно розвивати свої блоги в соцмережах. Співачка ділиться моментами свого життя. І найбільш часто це саме тренування. Приміром, не так давно Каменських захопила ранковою пробіжкою на світанку в ботанічному саду Києва!

І знову поділилася Настя моментом під час тренувань у столичному ботсаду. Зазначимо, що Каменських тренується з персональним тренером, який також часто з'являється на її фото і відео. І до речі, Потап і Настя тренуються в одного тренера. Однак на даний момент Потап активно їздить по Україні з концертами.

Так, на своїй instagram-сторінці Каменських опублікувала нове відео з тренування. При цьому співачка показує, як же тренує свій "горішок". Тобто вправа для пружних сідниць. Зазначимо, що Настя виконує вправу з популярним сьогодні "снарядом" - фітнес-гумкою. Разом з тренером вони піднімаються вгору по сходах. І помітно, що Насті важко.

Відео: instagram.com/kamenskux

Як завжди, свій новий пост Каменських супроводила інформативною підписом. Виконавиця зізналася, що у неї на даний момент дуже завантажений графік. Але вона завжди намагається відшукати в ньоиу місце для фізичного навантаження.

“Друзі, сказати чесно, у мене зараз афігітельно щільний графік! Дуже багато гастролей. І як тільки у мене з'являється секундочка, я відразу ж біжу займатися Андрієм Хомицьким", — коментує Настя.

Звичайно ж шанувальники Каменських не змогли пройти повз її нового поста і також поспішили прокоментувати його:

"А як тільки у мене вільна хвилинка, я п'ю))"

"Попа як у Кім"

“Настя сачкує. Нижче треба нижче"

"Настя попи показує, а не присідає"

“Люблю Вас Настя з Потапом! Щастя Вам і любові"

"Давай діточок вже з Потапом"

"Не глибокий присед у неї, а тренер красень)"

"Настя, ти молодець"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Каменських вже показувала тренування для міцного "горішка". Тільки тоді заняття проходили в спортзалі. Також з тренером.