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Надін конкурент: Дантес на підборах спантеличив мережу сміливою заявою

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.07.2019 - 13:56
Надін конкурент: Дантес на підборах спантеличив мережу сміливою заявою
Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Ведучий показав знімок з зухвалої фотосесії

Нещодавно популярний ведучий, блогер і чоловік співачки Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес відсвяткував ювілей – 28 червня йому виповнилося 30 років. З такої нагоди, він вирішив влаштувати зухвалий і вельми провокаційний фотосет для глянцю Pink. Результат дійсно вразив шанувальників шоумена – вони ніяк не очікували побачити Вову з яскравим макіяжем та на високих підборах. Хтось захопився креатином і сміливістю Дантеса, а інші ж піддали хлопця критиці. Він не залишився в боргу і у відповідь опублікував ще один екстравагантний кадр, звернувшись до підписників зі своєї сторінки в Instagram.

Вова зображений на пірсі біля басейну. Він позує в червоній сорочці, джинсах і високих шкіряних ботфортах на підборах. Ведучий присів і показує в камеру непристойний жест – своєрідну відповідь хейтерам в мережі.

"Хтось подумав, що це перебір, хтось просто не розуміє і засуджує. Але зібралася команда, яка ризикнула! Дякую вам! Я дуже щасливий і задоволений нашою роботою!" - зробив він відверте зізнання.

Надін конкурент: Дантес на підборах спантеличив мережу сміливою заявою

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Думки коментаторів розділился: багато з них оцінили креативну ідею і не менш зухвале її втілення в життя, інші ж розкритикували Дантеса, вважаючи образ недоречним.

"Ти б ще одягнув спідницю", "Рівень. Мда...", "Ой, Надя попала... Тепер у неї за всі ці роки з'явився конкурент (хоча Вова завжди був сильним конкурентом), взагалі вогонь", "Соромлюсь запитати, а підбори на мужику це тренд якийсь і я відстала від моди?", "Це дуже сексуально!", "Живий, справжній і крутий, без пафосу і гриму", "Перебір з підборами", "Лабутены, мабуть, Надіни", - ділились своїми думками коментаторів.

 

Скріншот коментарів

Раніше Володимир Дантес яскраво потролив Потапа, пожартувавши над його високим зростом.

До речі, Надя Дорофєєва заінтригувала прихильників фотосесією з Потапом, змусивши їх губитися в здогадах.

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