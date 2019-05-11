Надія Мейхер показала себе 14-річну і розповіла про бурхливі шкільні роки

Екс-вокалістка "ВІА Гри" Надія Мейхер останнім часом віддається спогадам про минуле. Так, нещодавно співачка і дизайнер розповіла шанувальникам про свою нездійснену мрію, а тепер розговорилася про роки, проведені в школі. На своїй сторінці в Instagram знамениость опублікувала архівне фото і поділилася юнацькими історіями.

На знімку Надії 14 років і вона зображена з двома однокласницями. При цьому юна Мейхер одягнена в білу блузку та темний джинсовий сарафан. Виконавиця розповіла, що 9-й клас став для неї останнім у школі, а також згадала цікаві історії і моменти зі шкільного життя.

"Останній навчальний рік...(Для мене) 9-й клас. Нам 14 років. Однокласниці Інна (поруч стоїть. Часто нас з Оленою доводила до сліз і болю в животі)))). Була майстром різного роду жартів і смішних висловів ...) Альона ( Близька подруга, і єдина... Не по роках була мудрою дівчиною... ) Тоді я ще не знала що буду поступати в педагогічне училище м. Хмельницький. Але твердо мала намір продовжувати танцювальну, професійну діяльність))) Наші долі склалися по-різному. Але в пам'яті залишилися яскраві події з нашого шкільного життя. Відмінницями ми не були, але тим не менш школа нас ще довго пам'ятала", - поділилася артистка.

Фото: Надія Мейхер з однокласницями (instagram.com/nadyameiher)

За її словами, вона була дуже активною і брала участь у багатьох затіях, однак при цьому непогано вчилася - її навіть ставили в приклад.

"Краще всіх грали в резинки, Кращими були на "физре". Я влаштовувала змагання з хлопчиками з армрестлінгу. Сама ж в них брала участь. А ще я (зізнаюся))) на деяких уроках з хлопцями грала в карти. Але я дуже добре розповідала напам'ять вірші Укр. Літератури (Вчитель завжди ставив у приклад). Блищала з предметів як Географія і Історія ...Олена геніально малювала, і могла б стати художником.( і як справжній друг, малювала за мене по предмету))))У Інни була підприємницька жилка (не знаю ким вона зараз працює). Олена відвела мене на легку атлетику, і так я дізналася, що бувають тренера, вчителя від Бога (якої була наш тренер Ганна, тільки завдяки їй я затрималася в секції на 2 роки). А я Олену відвела на танці (вона недовго затрималася, стало не цікаво). А я відчула, що це моє і не жити мені тепер без танців. Багато чого відбувалося ))) В одному пості не написати..." - ділиться Надія.

Співачка зазначила, що у неї вийшло зберегти ту юнацьку енергію і прагнення до пізнання нового.

"Ми були різними, але щось одне нас об'єднувало. Жага до пізнання життя. Так, через злети і падіння. Але ми піднімалися і не лінувалися йти далі. Нам не було страшно, і здавалося, що з тією кількістю енергії, яка була у нас, можна гори звернути... І як не дивно (адже різні життєві обставини з віком нас вганяють страхи, звички, контроль скрізь і все....), мені ще здається, що в мені стільки ж енергії, спраги до життя і до пізнання себе, до навчання... Адже найстрашніше, це пересиченість, це прісне, уповільнене, безтурботне життя. Люблю Вас!!!" - завершила свою розповідь співачка.

Підписники Мейхер зазначили, що вони були дуже красивими дівчатами і подякували за її щиру і цікаву розповідь.

"Надійка, ви в житті витягнулися щасливий квиток, ставши знаменитою і вже відомої у 19 років. Тепер ви одна у нас така на мільйон - серед мільйонів дівчат!"

"Надія, з душею написано! Я прям теж повернулася у своє дитинство! Спогади!!!"

"Надюшка, ніби дитина, але вже така особлива!!! Наша Моніка Белуччі"

"Так! Багато впізнали себе. Смак дитинства залишається назавжди"

"Яка ви красива!!! Тоді і зараз! Захоплююся!"

"Я дуже хочу вам подякувати за те, що ви залишаєтеся дуже щирою і просто собою! Вам набридло бути сексуальною віагрою і ви рішуче пішли і не побоялися займатися тим, що робить вас щасливою. Я поважаю вас, особливо за те, що природна ви і не піддалися дурною моді накачувати качачі губи, робити операції зі збільшення-зменшення, клеїти ці потворні вії"

"Дуже подобається, що Ви пишете такі щирі історії!)"

"Ви - чудова і дуже цікавиа. Удачі та нових звершень"

"Дуже гарна і ніжна!"

"Чиста і невинна, класна фотографія"

Нагадаємо, Надія Мейхер вразила фанів ідеальною розтяжкою і граціозністю.

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