Почнемо створювати сім'ю: Alyona Alyona переїжджає до таємничого бойфренда

Зірка українського репу створила новий кумедний косплей, цього разу на Джастіна Бібера. На фото вона тримає ноги свого чоловіка, нігті якого нафарбовані зеленим лаком - на оригінальному знімку Бібер так само тримає ноги дружини Хейлі.

Alyona Alyona зробила забавну фотопародію з коханим (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona розповіла, що планує переїхати до бойфренда і поділилася пов'язаними з цим переживаннями. Дівчина вперше буде жити на території свого чоловіка.

"Будь-яка розмова про відносини - це галас. Сьогодні буде душевна розмова. Ми вирішили з'їхатися. В попередніх стосунках співмешкання відбувалося в Баришівці на моїй території. А тепер я маю переїхати до нього. Його квартира знаходиться далі від репетиційної бази, студії звукозапису, ресторанчиків та готової кулінарії, центральних вуличок та клубу Атлас в якому за рік карантину я так і не побувала. Є і найболючіше питання - мої нажитки (купа вазонів та ваші подаруночки з листівками). Там не буде місця для всього. Треба шось думати... куди що дівати? І одяг зі зйомок тре кудись сплавити. І взуття", - поділилася артистка.

Є й інші нюанси майбутнього спільного життя, однак при цьому Олена дуже рада, адже вона буде створювати сім'ю з коханою людиною, а це - головне.

"Загалом виходить, що нюансів багато: він хоче песика, а я люблю кішок; мене вічно немає вдома, а він працює вдома; він любить простір і чисті поверхні, а у мене завжди все заставлено купою баночок і подарунками. І все ж, коли я думаю про те, що ми зможемо частіше бачитися, піклуватися один про одного і почнемо створювати свою сім'ю, всі проблеми відходять на другий план", - зізналася реперша.

Однак розкривати особистість коханого вона як і раніше не готова.



"Знаю, що вас дуже цікавить питання" хто він?", але поки я вам нічого не скажу, замість цього хочу запитати у вас: скільки часу ви зустрічалися перед тим, як жити разом? Тому що я щось перечитала пост і вже почала сумніватися",- зазначила зірка.