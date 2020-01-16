Починали проступати сльози: переможниця Холостяк 9 зробила несподіване зізнання про відпочинок на Балі

Холостяк 9 Микита Добринін відвіз свою обраницю Дашу Квіткову майже на весь місяць на Балі, де парочка переїжджає з міста в місто, вивчаючи екзотичний острів і насолодчуючись пляжним відпочинком. Вони із задоволенням діляться в мережі барвистими фото і відео, показуючи цікаві і яскраві моменти своєї відпустки. Судячи з цих кадрів, створюється враження про справжню ідилію в райському місці - проте дівчина зізналася, що це не завжди так.

Квіткова опублікувала на своїй сторінці в Instagram спекотне фото з Добриніним - пара зображена на пляжі в купальних костюмах, при цьому Даша сидить на плечах коханого. Проте, за словами переможниці Холостяк 9, чомусь саме на Балі у неї почало активно проявлятися невдоволення своїм тілом. Але її обранець був дуже терплячим і зміг заспокоїти і підтримати її.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін на Балі (instagram.com/kvittkova)

"Я не люблю себе? Не знаю з чим це пов'язано, але на Балі у мене з'явився страшний дискомфорт від свого тіла і зовнішнього вигляду. Кожен раз, коли Микита пропонував мене сфотографувати, у мене в голові починали з'являтися бар'єри і думки про те, що на фото я все одно вийду не дуже і навіщо це потрібно. Більше того, у мене починали проступати сльози від того, що я настільки сильно себе зараз не приймаю. (Я не напрошуюся на компліменти. Просто пишу тут про свій стан і почуття.)

Я розуміла, що сама псую собі відпочинок. Ні, не собі, а нам, але свій потік поганих думок не могла ніяк зупинити. Як ніби тут усе подвоїлося і ти відчуваєш все у двократному розмірі. Як добре, що поруч є терплячий, розуміючий і люблячий чоловік, який вчасно підхопив мене, повернув віру в себе(блін, та я ж класна) і не дав мені завантажити себе з головою. Я розумію, що це нормально, всі ми живі люди, всі ми стикаємося зі слабкостями, а поганому і накопиченому потрібно виходити, нехай навіть через сльози.



Якщо хочете плакати — плачте.

Хочете голосно сміятися — будь ласка, смійтеся.

Хочете побути наодинці — побудьте.

Головне відкривайтеся своїй сім'ї, не бійтеся говорити з ними і довіряти.

p.s. фото зроблено після півгодини моїх сліз і великої любовної витримки Микити. Всім любові",- відверто поділилася Даша.

Пізніше Квіткова виклала романтичні кадри в білому топі і крислатому капелюсі і поміркувала про те, наскільки важлива в житті любов.

"У цьому світі існує лише одна істина, яку ніхто не зможе заперечувати.

Це любов. Навіть переконані циніки і скептики хоча б раз у житті кохали. Любов, як сполучна всього сущого на землі. Любов, як океан, як мама, як повітря. Любов, як мистецтво, як творець, як геній, як чиста енергія, як музика. Любов до людини, до природи, до музики чи до фільмів. Любов всюди", - зазначила дівчина.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін на Балі (instagram.com/kvittkova)

Шанувальники поспішили запевнити Дашу, що вона прекрасна і у неї відмінна фігура і побажали їм з Микитою багато щастя і любові, в тому числі до себе.

Блін яка ж ти крута. Як же я хочу знайти собі хлопця, який розумів мене з підлоги слова. Вам бажаю щастя і великої любові

Які ж ви обалденые

О так, надзвичайно важко любити себе, бо так легко знайте недоліки. Ві неймовірні

Фото на якому Ви - шикарно. Ви обидва шалено доповнюєте один одного. Ти прекрасна, до біса комплекси...

Любов врятує світ, в конкретному випадку - ваш світ

Ти дуже красива!! І Ви з Микитою дуже шикарна пара! Любові і щастя вам!

Ви такі чудові

Ви дуже класні!!!!А ти Даш така гарна і така справжня що від тебе неможливо відірвати очей

Любов перемагає все. Бувають такі періоди, але Даша, ти дуже і дуже

Ти на всіх фотках класно виходиш

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, що Даша Квіткова трепетно привітала коханого з днем народження і влаштувала для нього фото - і видеомарафон з побажаннями.