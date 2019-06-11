А як починається ваш день? Потап показав спортивну Каменських в басейні (відео)

Потап і Настя Каменських сьогодні, 11 червня, неймовірно активні. Зоряна пара, схоже, вирішила засипати фанатів і українські ЗМІ інформпривідами. При цьому кожен новий пост молодят – черговий привід по-доброму позаздрити їм.

Так, з самого ранку Потап і Каменських показали свої спортивні будні. Зазначимо, що навіть під час весільної подорожі до Туреччини пара не забувала тренуватися і стежити за режимом. Час від часу Настя показувала короткі відео з пробіжок. Повернувшись додому, Потап і Настя навіть не думають зупинятися. Репер показав миле фото з коханою і відзначив, як же круто встати влітку раніше до настання спеки, потренуватися і кайфувати один від одного.

А ще трохи пізніше Потап показав нове відео у себе в розділі сторіз. Музиканти ніжаться в своєму басейні. Потап лежить на матраці. Поруч на матраці – собачка Мімі. Також бачимо, як під водою пливе спортивна Каменських у чорному купальнику.

А Потап із сарказмом запитує у шанувальників: "А як у вас починається новий день?" Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

Також не відстає у питанні публікації новин і Каменських. На своїй instagram-сторінці співачка показала фото з зали. На знімку разом з нею і Потапом також позує їх загальний персональний тренер.

"Так круто починати день зі спорту!" – поділилася емоціями співачка.

Настя Каменських і Потап на ранковому тренуванні в залі (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Каменських поспішили залишити відгуки під її новим фото:

"Потап добре виглядає"

"Спортивна сім'я"

"Дивлюся на вас і не можу намилуватися. Щастя вам, взаєморозуміння і міцної нескінченної любові"

"Як круто ви виглядаєте, найкрасивіша пара нашої естради... Я знала, що ви все таки одружитеся!))) Дуже рада"

"Ви прекрасна пара! Як пазл зійшлися"

"Ви - приклад і мотивація"

"Я б впала в непритомність, якщо б займаючись в спортзалі і побачила вас)"

"Величезного щастя вашій сім'ї"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, до цього Потап забавно "потролил" заспану Настю Каменських за помилки в англійській. Цікаво, що тоді пара також збиралася на тренування. Тільки перед заняттями Каменських вирішила похвастаться новими подарунками від шанувальників.

А ще трохи пізніше Потап похвалився кулінарними талантами своєї коханої. Після тренування Камеснких приготувала Потапу домашні котлетки.