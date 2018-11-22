"Начіс відмінний": Бєдняков розчулив своїми "юними" фото

Андрій Бідняків (фото: скріншот)

Раритетні знімки не залишили шанувальників шоумена байдужими

Відомий український телеведучий пісенного шоу Х-Фактор Андрій Бєдняков, який нещодавно рассказал як "проміняв" роботу на сім'ю, показав, як виглядав в юності. Фото він опублікував у своєму Instagram.

Спочатку шоумен згадав своє КВК-ське минуле...

Фото: instagram.com/biedniakov

"Дорогий КВК! Цей стильний бородатий хлопець з 2008 року вітає тебе з Днем Народження!! КВК, тобі 57, а ти виглядаєш краще, ніж цей хлопець на фото. Будь здоровий!", - прокоментував Бєдняков знімок, приурочений до свята Міжнародного дня КВК.

Фото: instagram.com/biedniakov

Також Андрій опублікував фото, на якому він зображений разом зі своїм кумом. Ведучий також зізнався, що не пам'ятає, в якому році зроблений знімок.

Фото: instagram.com/biedniakov

Раритетне фото не залишило шанувальників шоумена байдужими. У коментарі підписники Андрія вказують на прекрасну шевелюру й навіть знаходять схожість з лідером легендарної української групи "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком:

"Поведінка як у маріупольського пацика, а виявляється таку шевелюру моднявую носив";

"Зачіска вогонь!";

"Симпатичні які ";

"Ахххаааа! ps. Начіс відмінний у вас";

"Вакарчук)";

"Зачіска ще на місці";

"Оооо! Господи, що за волосся";

"Ну волохатий Бідняків - це треш! До сліз"...

Скрін: instagram.com/biedniakov

Як повідомлялося раніше, телеведучий і колишній КВН-щик Владислав Волошин з нагоди неофіційного свята Міжнародний день Клубу веселих і кмітливих, який відзначається 8 листопада, опублікував фото спільних виступів з популярним шоуменом Сергієм Притулою в номері "В'язні замку ІФ".

Також ми писали про те, що ведучий Х-Фактора Андрій Бєдняков через дівчину поголив конкурсанта.

Нагадаємо, нещодавно було розкрито ім'я нового музичного продюсера шоу Х-фактор.

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Відео: РБК-Україна