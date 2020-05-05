Почати з білого аркуша: Наталя Могилевська блиснула апетитними грудьми на пікантних фото

Наталя Могилевська на карантині дуже багато займається творчістю - співачка готується випустити lounge edition альбому "Любов — то велика сила" вже в травні цього року. А поки що вона презентувала на суд шанувальників варіант свого хіта "Відірватись від землі" у новій джазової інтерпретації, який став першим синглом з майбутнього релізу. На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася фото в пікантному образі і зізналася, що в цьому місяці у неї настрій почати все заново.

На знімках 44-річна Могилевська позує в білому піджаку, під який не стала надягати нижню білизну. Ефектний образ артистка доповнила масивними прикрасами і ніжним макіяжем. Однією рукою вона прикрила праве око і загадково посміхається.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталя зазначила, що один з цих кадрів стане обкладинкою майбутнього альбому, і попросила фанів допомогти їй визначитися з вибором.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Це фото для мене символ нової сторінки... Почати все з чистого аркуша - ось настрій цього місяця. Ви пам'ятаєте цей стан? Він обіцяє так багато! Так хочеться щось сказати, написати, придумати себе заново... Нас вчить Природа цього щоранку, кожної весни, кожним паростком після пожежі на попелище... Я підготувала в цьому місяці для вас багато сюрпризів. Всіх хто зі мною на одній хвилі - запрошую. І як завжди обирайте найкраще фото нового проекту для обкладинки альбому "Любов - то велика сила", - поділилася співачка.

Шанувальники почали обсипати Наталю компліментами і ділитися, яке фото їм сподобалося більше.

З цих двох - перше. Бажаю цікавих нових творчих сторінок!

Дуже красиво....1

1

Вам Добре в білому, Наташ! Дуже красивий білий піджак

Однозначно 1

Класна, прикраси просто Вау. дуже круто виглядає

Ви у всіх образах просто неймовірно ніжна,красива та елегантна. Неповторна краса

Ви надихаєте

Образ СУПЕР

1 красуня

Шикарна

завжди на висоті наша прикрасна і унікальна

1! Ви просто супер!

Пали, Наталі!!!

яка красива

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Раніше Наталя Могилевська розповіла про пікантний конфуз і розкрила секрет відвертих нарядів.