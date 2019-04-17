"Початок вокальної кар'єри": Влад Яма вразив мережу відео з Наталією Могилевською

Зараз Влад Яма - відомий хореограф, успішний танцюрист і суддя різноманітних шоу, а почалося все з проекту "Танці з зірками" більше десяти років тому. Тоді він танцював у парі з Наталією Могиелвской, з якою вони в підсумку посіли друге місце. Примітно, що тоді Влад вразив не тільки своїм танцювальним талантом, але і ... співочим.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував архівне відео з одного з їх з Наталею виступів. У ролику юні Яма і Могилевська одягнені в елегантні білі вбрання і виконують початок відомої пісні "Дві зірки" - так-так, хореограф теж співає, і досить непогано! Після чого пара залишає мікрофони на стійках і все ж крутиться в красивому танці.

Відео: (instagram.com/vladyama_official)

"Початок вокальної кар'єри with @nataliya_mogilevskaya Це 2007, дитинко #двезвезды #двесветлыхповести #танці", - прокоментував публікацію Яма, який у відродженому проекті "Танці з зірками" виступав уже в ролі зоряного судді.

Підписники знаменитості прийшли в невимовний захват від такого відео і зазначили, що Влад і Наталія були їх улюбленою парою.

"Яка ж ви крута танцювальна пара була, просто ВАУ, я періодично переглядаю ваші виступи"

"Найкраща і харизматична пара за всі сезони танців з зірками"

"Легендарна і улюблена пара номер 8... Ви задали таку планку, яку досі ніхто не зумів перестрибнути. Кращі"

"Влад ві і Наталя найкраща пара у проекті Танці з Зірками завжди вболівала за вас ви найкращі з усіх пар"

"Влад, і ви гарно співаєте і танцюєте! Браво! Чудовий дует!"

"Ваш дует незабутній!)"

"Влад - талантіще"

"А у вас, Влад, непогано виходить - я про вокал)))"

"Улюблена пара, за яку вболівали і голосували всією сім'єю обидва рази"

"Ох, як гарно!!! Дуже гарна пара!!!! Приголомшливо!"

"У мене мурашки по шкірі від побаченого і почутого. Браво!!!"

Нагадаємо, нещодавно Влад Яма зворушив мережу милим фото з сином.

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