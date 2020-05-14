Почала душити: Осадча з Горбуновим показали, як на них вплинв карантин

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведучы станцювали під популярний трек

Катя Осадча та Юрій Горбунов дотримувалися режиму самоізоляції і практично не виходили з дому. Провідна лише зрідка відлучалася на зйомки програми "Світське життя", а ось суперфінал проекту Голос країни-10 вони з чоловіком провели дистанційно з використанням нових технологій. З послабленням карантинних заходів, зыркова пара стала частіше вибиратися на природу – подалі від людей у мальовничі куточки Київської області, де можна чудово провести час утрьох з маленьким синочком Іваном. Крім того, Юрій і Катя освоїли популярну мережу Tik Tok. І тепер розважають шанувальників кумедними відео. Так, одне з них потрапило на сторінку в Instagram до Потапа.

Зіркова парочка робить на диво синхронні і злагоджені рухи під пісню ПТП – "Вдома". Ролик був знятий в домашній обстановці. В кінці відео Катя робить вигляд, що душить чоловіка, а той кумедно реагує на раптовий порив дружини. Цікаво, що цей ролик опубліковано в Tik Tok Юрія.

Під відео на сторінці Потапа підписники почали активно обговорювати відео ведучих. Їм сподобався креативний підхід пари і азарт. До речі, Потап анонсував вихід музичної новинки, але терміни не називав.

Тільки ти і природа: Осадча та Горбунов зачарували барвистими фото з українських "міні-Карпат"

Так мило! По-сімейному

Вони такі хайпові , обожнюю їх!

Молодці

Клас

Такі класні!

Але і синхронність!

Які ви класнючі

Які милі

Які ж ви крутышки

Весело там

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча зачарувала фото без макіяжу. Ведуча показала весняний сонячний портрет в солом'яному капелюшку.

Автор: Аня Бойчук