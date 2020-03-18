Як не набрати вагу під час карантину: діва Монро поділилася своїми лайфхаками

Травесті-діва Монро, яка нещодавно стала співведучою програми "Зірковий шлях", яка виходить на каналі "Україна" по буднях о 9:30, звернула увагу на проблему, яка може торкнутися багатьох під час перебування на карантині у зв'язку зі спалахом коронавіруса у світі. Епатажна артистка відзначила, що зараз вона знаходиться у відмінній фізичній формі, проте якщо просто сидіти вдома, після закінчення карантину вона не влізе в одяг і екран.

На своїй сторінці в Instagram 42-річна Монро опублікувала фото, на якому вона зображена в ніжному рожевому платті з чорною обробкою, демонструючи струнку фігуру. Зірка вирішила допомогти шанувальникам не набрати зайвого за час вимушеного сидіння вдома і поділилася своїми лайфхаками по правильному харчуванню.

"В кінці жовтня минулого року я повернула мабуть свою кращу форму: 62 кг при зрості 177! Останній раз, такою невагомою пушинкою зі сталевими яйцями я була в 2014 році ом, коли перейшла на тверезий спосіб життя і захопилася бігом підтюпцем На довгі дистанції. І Ось лежу я на ліжку, обклавшись кішками (ось у кого щастя від карантину), чищу пам'ять на телефоні і розумію, що потрібно знову позбутися від усіх солодощів в квартирі!



Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Тому що з малорухливим (дві зарядки в день на загальному балконі - це для мене недостатньо) життя, через два тижні не влізу в наряди, в кадр і екран. Тому з сьогоднішнього дня камбек на ПХ, яке допоможе не набрати нікому непотрібні кг! Слухайте, а краще запишіть:

5 прийомів їжі/ 3 основних - 2 перекуси

вранці два яйця в будь-якому вигляді, крекси, сир, каша (вівсяна з сухофруктами або гречка), яблуко

1-ий перекус: кефір і жменю горіхів.

обід: 150-200 гр.білка в готовому вигляді + тушковані овочі (НЕ картопля) з оливковою олією.

Мандаринка.

2-ой перекус: зелений чай з одним хрустиком.

вечеря: варіація обіду.

вода мінімум 1 л.



Найголовніше: максимально виключити цукор!!! Якщо відчуваєте стрибок інсуліну або гостре бажання лупануть торт або батончик: купіть кураги або натуральної пастили яблучної без цукру. Увага: сахароза, фруктоза, стевія, цукрозамінники - це все цукор!!! Як варіант, шоколад з максимальним ступенем вмісту какао.



Друге: виключити борошняне, дріжджове, здобне! Ось просто проходити повз хлібного відділу, як ви проходите повз сміттєвих контейнерів (Хай простить мене хліб). Але потім спасибі скажете.



І третє: наїдатися Так, щоб вам не хотілося їсти мінімум три години. Ніяких ритуальних танців навколо холодильника, ляскання кухонними дверцятами і заглядання в вазочки, а чи не завалялася карамелька. Вистачить! Інакше не вліземо в кадр.



Я розумію, на стресі, в паніці, в нудьзі весь час думаєш про жрачку. Сама така, але камон, нам же дано розум, Так давайте їм користуватися. П. с.: бухати Не рекомендую. Хіба тільки сухе червоне. Краще читайте мантри, молитви або вивчайте камасутру. Мур", - докладно поділилася знаменитість.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Раніше діва Монро також запропонувала свої варіанти, чим можна зайнятися під час карантину.

"Що порекомендую в умовах тритижневого карантину:

спілкування з родиною! Згадати, що ви рідні і близькі, і вас багато що об'єднує.

перейти на режим ПП, саме 21 день, щоб сформувати нові харчові звички.

зарядки на свіжому повітрі, втім, як і довгі прогулянки (ризик підчепити вірус на вулиці - мінімальний)

расхламленіе шаф і території.

нарешті повернутися до читання книг!

онлайн курси. Будь-які освітні.

запустити долговідкладаємий блог або на YouTube канал!



Список можна продовжити, але головне, менше новин і гнітючих соціальних мереж. На стресі імунітет тільки падає, немов бурулька з даху, і підчепити будь-яку болячку в рази швидше. Так що вибір за вами", - написала епатажна артистка.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, раніше травести-діва Монро в екстравагантному образі прикрасила обкладинку британського глянцю.