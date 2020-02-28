Вагітна дочка Ольги Сумської чесно зізналася, скільки встигла набрати

Вагітна дочка актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна, яка нещодавно показала миле відео зі своєю дворічною донечкою Євою в домашній обстановці, зі сценкою забавної турботи про маму, зізналася у своїй слабкості і шкідливій звичці в їжі, через яку стрімко набирає вагу.

У своєму Instagram вона зізналася, що її перша вагітність закінчилася збільшенням ваги на 22 кілограми, які з'явилися наче нізвідки, а насправді стали наслідком великої любові до солодкого.

Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

"Дівчата, що за всю вагітність набирають 2-3 кг, ви для мене загадка. Шаманите там якось чи що? Я ,власне, до чого .... в першу вагітність я набрала саму малість – 22 кілограммчика, скромно, так? Зараз, маючи такий досвід, намагаюся обмежувати себе, особливо в солодкому - це моя любов, особливо взимку. Ну, от ніяк в похмуру погоду без шматочка шоколадки. Тому дзвінкий внутрішній голос, що наспівує фразу "тобі ж зараз можнооо", я намагаюся ігнорувати", - відверто зізналася Антоніна своїм підписникам.

Крім того, в коментарях до посту вона зізналася скільки часу їй потрібно для того, щоб прийти до довагітньої ваги.

"Тоню, а як швидко скинули 22 кг?" - "Близько року", - відповіла на питання фанатки знаменитість.

Результат боротьби зі слабостями можна оцінити за рідкісними фото вагітної актриси, які мелькають у її соцмережах, і на них Паперна в чудовій формі.

Підписники висловили свою думку з приводу вагітності і зайвої ваги, і навіть спробували вгадати стать майбутньої дитини, про яку поки що мовчать її батьки:

Відмовляти собі шкідливо!!!, можна спробувати їсти в першій половині дня все те, що хочеться собі заборонити. Гарного самопочуття!!!

У Вас дівчинка, судячи по животу

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