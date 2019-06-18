"На старті": вагітна Сніжана Бабкіна показала фото з пологового будинку

Дружина відомого музиканта ось-ось народить третю дитину
Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана перебуває на останніх термінах вагітності - 33-річна танцівниця чекає третю дитину. Раніше пара розкрила, що це буде хлопчик і вони вже придумали ім'я, однак поки тримають його в секреті. Як раніше зізнавалася Сніжана, орієнтовна дата пологів - 21 червня, однак судячи з усього, вона вирішила перестрахуватися і вже вирушила в пологовий будинок.
На своїй сторінці в Instagram вона поділилася яскравим і забавним фото, зробленим у дворі медичного закладу. На знімку одягнена у вільне червоне плаття Сніжана позує у великих керамічних чоботях, що стоять на газоні. Фото зробив коханий чоловік, який не забув теж попозувати на схожому кадрі.
Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)
"Взула чоботи скороходи і вже на старті в Світле Майбутнє - СБ. бай @babkin_official", - прокоментувала вона.
Сергій опублікував майже таке ж фото з тим ж підписом.
Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)
Пізніше артистка виклала ще один знімок - вранці 18 червня, на якому зображена в салатовому домашньому платті, ніжно обіймаючи свій чималий животик. Сніжана побажала всім доброго ранку.
Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)
Останнім часом Сніжана з задоволенням ділилась в мережі ніжними "вагітними" фото і зізнавалася, що їй вже стало важко і хотілось б скоріше народити малюка. У подружжя вже підростають син Артур і дочка Веселина.
Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)
Підписники бажають Бабкіній легких пологів і міцного здоров'я і з нетерпінням чекають новин.
Скріншот коментарів (instagram.com/snezhana_babkina)
Нагадаємо, вагітна Сніжана Бабкіна знялася у відвертій фотосесії з чоловіком. На деяких кадрах вона повністю оголилася.
Раніше вагітна Сніжана Бабкіна в купальнику зворушила мережу. Вона також порівняла своє нинішнє самопочуття під час вагітності з відчуттями, як на вулкані.
Також Сергій Бабкін вразив спортивним фото з вагітною дружиною - зоряна пара займалась йогою.