"На старті": вагітна Сніжана Бабкіна показала фото з пологового будинку

Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана перебуває на останніх термінах вагітності - 33-річна танцівниця чекає третю дитину. Раніше пара розкрила, що це буде хлопчик і вони вже придумали ім'я, однак поки тримають його в секреті. Як раніше зізнавалася Сніжана, орієнтовна дата пологів - 21 червня, однак судячи з усього, вона вирішила перестрахуватися і вже вирушила в пологовий будинок.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася яскравим і забавним фото, зробленим у дворі медичного закладу. На знімку одягнена у вільне червоне плаття Сніжана позує у великих керамічних чоботях, що стоять на газоні. Фото зробив коханий чоловік, який не забув теж попозувати на схожому кадрі.

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

"Взула чоботи скороходи і вже на старті в Світле Майбутнє - СБ. бай @babkin_official", - прокоментувала вона.

Сергій опублікував майже таке ж фото з тим ж підписом.

Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Пізніше артистка виклала ще один знімок - вранці 18 червня, на якому зображена в салатовому домашньому платті, ніжно обіймаючи свій чималий животик. Сніжана побажала всім доброго ранку.

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Останнім часом Сніжана з задоволенням ділилась в мережі ніжними "вагітними" фото і зізнавалася, що їй вже стало важко і хотілось б скоріше народити малюка. У подружжя вже підростають син Артур і дочка Веселина.

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Фото: Сніжана і Сергій Бабині знялися у фотосесії перед народженням третьої дитини (jetsetter.ua)

Підписники бажають Бабкіній легких пологів і міцного здоров'я і з нетерпінням чекають новин.

Легких пологів і всього хорошого

Я бажаю Вам легких пологів і міцного здоров'я

Ця дівчинка принадність

Легких пологів! Ви прекрасне!!! Посилаю вам промені світла, добра і любові!)))) З нетерпінням чекаємо новин

Снежаночка, треті пологи найлегші! Перевірено! Удачі вам!

У Добрий шлях

Красивіші жінки немає

Смешнуля

Кльові черевики!

Креативні чобітки!

Смішні черевички

Тільки Бабині могли так придумати з чобітьми"

Легенів і спокійних пологів вам і здоров'я!!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/snezhana_babkina)

Нагадаємо, вагітна Сніжана Бабкіна знялася у відвертій фотосесії з чоловіком. На деяких кадрах вона повністю оголилася.

Раніше вагітна Сніжана Бабкіна в купальнику зворушила мережу. Вона також порівняла своє нинішнє самопочуття під час вагітності з відчуттями, як на вулкані.

Також Сергій Бабкін вразив спортивним фото з вагітною дружиною - зоряна пара займалась йогою.