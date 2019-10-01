Яна Соломко захопила квітучим зовнішнім виглядом після новини про розлучення

Співачка присвячує весь час дочці і творчості
Нещодавно співачка Яна Соломко засмутила прихильників новиною про те, що вона вже якийсь час назад розлучилася зі своїм чоловіком і вони майже рік не живуть разом. І хоча чутки про це ходили давно, фанати все ж сподівалися, що їй вдасться налагодити сімейне життя. Сама артистка не сумує і присвячує весь вільний час чотирирічній дочці Кірі і своїй творчості - Яна вирішила повернутися на сцену.
На новому фото Соломко з'явилася в дуже стильному образі, а також захопила користувачів мережі квітучим зовнішнім виглядом. Співачка позувала у вузьких чорних брюках, жовтій футболці і модній червоній куртці оверсайз. Доповнили ефектний лук яскравий макіяж і фірмові кучерики Яни.
Виконавиця ніяк не підписала знімок.
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)
Підписники тут же поспішили відзначити, що вона виглядає просто чудово, багато також похвалили яскраву куртку дівчини.
Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)
Нагадаємо, Яна Соломко вперше прокоментувала розлучення з чоловіком Олегом Солодуховим. Співачка зазначила, що це трагедія для сім'ї і особливо дитини.
Ми також повідомляли, що Яна Соломко поскаржилася на нерозуміння близької людини. Вона з сумом констатувала, що її не чують і не хочуть знати правду - ймовірно, маючи на увазі свого чоловіка.