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Яна Соломко захопила квітучим зовнішнім виглядом після новини про розлучення

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Співачка присвячує весь час дочці і творчості

Нещодавно співачка Яна Соломко засмутила прихильників новиною про те, що вона вже якийсь час назад розлучилася зі своїм чоловіком і вони майже рік не живуть разом. І хоча чутки про це ходили давно, фанати все ж сподівалися, що їй вдасться налагодити сімейне життя. Сама артистка не сумує і присвячує весь вільний час чотирирічній дочці Кірі і своїй творчості - Яна вирішила повернутися на сцену.

На новому фото Соломко з'явилася в дуже стильному образі, а також захопила користувачів мережі квітучим зовнішнім виглядом. Співачка позувала у вузьких чорних брюках, жовтій футболці і модній червоній куртці оверсайз. Доповнили ефектний лук яскравий макіяж і фірмові кучерики Яни.

Виконавиця ніяк не підписала знімок.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Підписники тут же поспішили відзначити, що вона виглядає просто чудово, багато також похвалили яскраву куртку дівчини.

  • Не знаю що і сказати, ви як завжди неперевершена
  • Обожнюю Ваші кучеряшки. Відмінне фото
  • Як же мені подобаються ваші кучері
  • Няшечка
  • Червоний колір вам дуже йде
  • Ви така красива і стильна
  • Яночка Ви просто бомбически шикарна
  • Ви така яскрава особистість
  • Дуже стильний ,відмінно виглядаєте
  • Гарненьке фото. Така мила
  • Яна, ви дуже гарно виглядаєте
  • Ви як завжди чудово виглядаєте, посмішка супер
  • Вам дуже йде червоний колір
  • Дуже яскрава і барвиста, як завжди на висоті

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, Яна Соломко вперше прокоментувала розлучення з чоловіком Олегом Солодуховим. Співачка зазначила, що це трагедія для сім'ї і особливо дитини.

Ми також повідомляли, що Яна Соломко поскаржилася на нерозуміння близької людини. Вона з сумом констатувала, що її не чують і не хочуть знати правду - ймовірно, маючи на увазі свого чоловіка.

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