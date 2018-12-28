Яна Соломко зводила доньку на ранкове свято: яскраві фото

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Шанувальники відзначили, що мама і донька виглядають як новорічні феї

Відома українська поп-співачка, колишня учасниця групи Real O і шоу "Холостяк" Яна Соломко поділилася з шанувальниками милими фото зі своєю донькою. Артистка зводила трирічну Кіру на дитяче ранкове свято в красивому атмосферному місці і опублікувала барвисті знімки в Instagram.

Для свята Яна обрала теракотову сукню з помаранчевим відтінком і ботфорти, а доньку одягла в червоне плаття з балетною пачкою і колготки в тон.

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Мама з донькою зробили кілька фотографій з героями казок і на тлі красивого антуражу.

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

"Були на дитячому ранку. В Чутовому у нас було трохи по іншому...

Цей готель своїми інтер'єрами один в один ThePlazaHotel в Нью Йорку, де відпочивав Кевін Маккалістер в "Сам удома 2", найбільш впізнаваний готель в світі. Атмосфера передана дуже точно", - розповіла Соломко.

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Шанувальникам дуже сподобалися фото співачки, в коментарях вони відзначили, що мама з донькою дуже красиві.

"Гарні. А у вас дитина така спокійна,тиха і вона трохи замкнута чи я помиляюся?", "Дуже красиві.Фото суперські", "Дуже гарне свято ви зробили для своєї донечки, дітки люблять такі заходи", "У вас прекрасні відносини з донькою! Ви супер мама!", "Які ж ви ГАРНІ. З наступаючим вас Новим роком", "Дуже яскраві фото! Круто побувати в таких готелях напевно", "Це дійсно справжня казка", "Створювати щасливе дитинство це чудово", "Дівчатка промінчики ви з донечкою таке випромінюєте тепло", "Я захоплююся вами ,ви класна мама скрізь водите свою дитину", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Яна також поділилася милим відео, на якому вони їдуть в машині і Кіра розповідає бабусі по телефону, яй їй сподобалося на святі.

Відео: (instagram.com/yana.solo)

"Кіра розповідає бабусі як сходила на ранкове свято. Дівчатка, бажаю вам бути дуже красивими і щоб вас запрошували тільки в найкращі місця! Насправді я в приємному шоці від того наскільки наші діти розвинені. Я впевнена, що якщо зараз купити Кірі телефон вона їм буде повністю усвідомлено користуватися: дзвонити і відправляти всій родині повідомлення. Мені здається, проблема зв'язку поколінь зараз буде стояти дуже гостро. Нам би тільки встигнути розвиватися за своїми дітками..." - зазначила Соломко.

Нагадаємо, раніше Яна Соломко зачарувала мережу талантом дочки.

Також ми писали те, що Яна Соломко розмістила в своєму Instagram фото з дочкою, і підписала його інтригуючою підписом - "Поповнення в сімействі".

Відзначимо, що раніше Яна Соломко розповіла, що вважає важливим у стосунках з дитиною. Вона дала кілька порад про те, як вибудувати дитиною довірливі стосунки.

Віра Брежнєва: цікаві факти www.rbc.ua)