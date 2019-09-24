Яна Соломко розлучилася з чоловіком: вже рік не живуть разом

Чутки про те, що учасниця першого випуску шоу Холостяк, українська співачка Яна Соломко розлучилася з чоловіком, ходять вже давно. Сама артистка офіційно не коментувала цю інформацію, проте також ніяк не згадувала чоловіка в мережі. Зате дівчина із задоволенням показує фото зі своїх поїздок і багато кадрів з трирічною донькою Кірою. Що ж, тепер це офіційно - чоловік Соломко, бізнесмен Олег Солодухов підтвердив, що вони розлучилися. Чоловік написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що вони вже рік не живуть разом, передає Viva.

Солодухов опублікував фото екс-дружини з американським співаком Джейсоном Деруло, яке Яна виклала у себе в Instagram, і натякнув на їх роман. Сама співачка у підписі до фото назвала Джейсона "другом".

"Як я розумію, "друзі" перестали бути таємницею. ОФІЦІЙНО: щоб уникнути подальших питань і домислів, поспішаю повідомити — ми з Яною вже рік не живемо разом і офіційно в розлученні. Яні бажаю всього найкращого у всіх її починаннях. Але в цій шоу-бізнесовій движушці я був зайвий. Щиро бажаю їй бути щасливою. Всім мир!" — написав екс-чоловік Соломко.

Фото: Яна Соломко та Джейсон Деруло (instagram.com/yana.solo)

Зазначимо, що цей пост був видалений через кілька годин. Проте чоловік опублікував інший - під сімейним фото з Яною та їх донькою Кірою він заявив, що у всьому винен Instagram. Мовляв, ілюзія того, що у всіх навколо ідеальні життя, руйнує власне життя людини.

"Інститут сім'ї мертвий. Можна звинувачувати масонів чи радіти свободі вибору... АЛЕ винен у всьому Instagram. Ваш партнер точно не такий ідеальний, як у інших, а якщо він ще й кашляє, то точно не супермен і під списання на звалище. Ілюзія, що у всіх ідеальні сім'ї, багатства, подорожі і свята, повільно, але впевнено створює почуття незадоволеності власним життям. Особливо у дівчат:

1. У них менш розвинене критичне мислення.

2. Вони більше часу проводять в Instagram.



А люди самі винні, оточуючи себе ореолом безтурботності. Паблики, які розповідають, що сім'я це щоденна праця, що вимагає щоденної роботи над собою, не наберуть мільйони переглядів. Створюючи сім'ю, кожен з партнерів привносить у неї свої очікування та уявлення. Сьогодні вони формуються соцмережами. Мені здається, психотерапевт в майбутньому буде ДУЖЕ затребуваною професією. За даними міжнародних досліджень, шлюби за домовленістю батьків у східних країнах тривають довше і виявляються щасливішими спілок по любові на Заході. Причина - свідоме рішення подружжя бути вірними даним обіцянкам", - докладно висловився бізнесмен.

Скріншот поста (facebook.com/solodukhov)

Нагадаємо, Яна Соломко та Олег Солодухов виховують дочку Кіру. Їх весілля відбулося в 2014 році після заручин в Домінікані.

Фото: Яна Соломко та Олег Солодухов (instagram.com/yana.solo)

Фото: Яна Соломко з донькою Кірою (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, щаслива Яна Соломко заінтригувала величезною корзиною квітів.

Ми також повідомляли, що Яна Соломко поскаржилася на нерозуміння близької людини. Вона з сумом констатувала, що її не чують і не хочуть знати правду.