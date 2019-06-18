"На Шер схожа": Настя Каменських з короною на голові нагадала шанувальникам відому співачку

Настя Каменських продовжує засипати шанувальників різними фото зі свого гучного дівич-вечора. Зазначимо, що відео яскравого свята в колі близьких подруг Настя показала ще кілька днів назад – 14 червня. Але для співачки це не привід зупинятися! Каменських кожен день показує якийсь новий кадр.

Так, на своїй instagram-сторінці співачка опублікувала чорно-біле фото, на якому кокетливо дивиться в сторону. Фото – відображення Каменських у великому дзеркалі. При цьому на голові Насті красується "кришталева" корона – її незмінний аксесуар під час дівич-вечора.

На Каменських – білосніжна міні-сукня в "пиджачному" стилі. Підкреслює талію прозорий пояс. А у волоссі – фата.

"Розділяючи любов", - лаконічно підписала новий знімок співачка.

Настя Каменських під час дівич-вечора (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники співачки поспішили засипати її захопленими коментарями. Забавно, що багатьом Настя нагадала відому співачку Шер на цьому фото.

"На Шер тут схожа))"

"На Шер схожа тут"

"Шер нагадала..."

"Я подумала, це Шер"

"Схожа на Шер. Але макіяж цей старить"

"Шикарна наречена"

"Мадонна!!"

"Дуже дуже принцесно"

"Красуня, будь щаслива!"

"Своєю красою Ви робите світ прекрасніше!"

"Ось Королева! Потап красунчик!"

Співачка Шер

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Також відзначимо, що до цього Настя показувала і інші фото з дівич-вечора. Можна більш детально розглянути її образ.

"Це найкрутіший день в світі!" – захоплено поділилася Настя Каменських NKblog на своєму каналі.

Настя Каменських під час дівич-вечора (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Каменських розповіла про цілі на літо і захопила мережу. Співачка "кинула виклик" фанам.

Також ми писали про те, що Потап і Настя Каменських довго приховували свої стосунки не тільки від громадськості, а й від близьких, але зараз подружжя відверто розповідають, як зав'язалися стосунки, і як Потап розлучився зі своєю колишньою дружиною.