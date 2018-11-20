ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"На кухни всі єннако мы плакали": з'явилася незвичайна версія хіта KAZKA

Lite » Зірки 20.11.2018 - 13:49
"На кухни всі єннако мы плакали": з'явилася незвичайна версія хіта KAZKA
Колаж РБК-Україна

Тепер мегапопулярний хіт зазвучав і русинською мовою

У мережі з'явилася вельми незвичайна версія пісні "Плакала" групи KAZKA - свій переспів недавно представила солістка Заслуженого академічного Закарпатського народного хору Мирослава Копинець. При чому, популярний трек в її виконанні зазвучав русинською мовою (діалект, розповсюджений серед русинів в Закарпатській області).

 

 

Опубліковано Голос Карпат.ІНФО Понеділок, 19 листопад 2018 р.

Відео: Facebook/GolosKarpat

"Поплакала і зась фіялка розцвила, і динь воскресе тайныма знаками. І мамка молода, залюблена, мала. На кухни всі єннако мы плакали", - співає Мирослава.

Користувачам мережі сподобалася така версія композиції. Всі в один голос стверджують, що це "дуже файно".

До речі, творці пісні "Плакала" розповіли, у чому секрет всесвітньо відомого хіта групи KAZKA, який на сьогоднішній день зібрав вже понад 100 млн переглядів на YouTube.

Разом з тим успіх треку спровокував хвилю забавних пародій на полюбившеюся мільйонам композицію. Свій внесок у популяризацію пісні внесли і гумористи, і блогери і навіть шестикласники однієї з шкіл Вінницької області. Тому ми вирішили зібрати для вас кращі комедійні переспіви мегапопулярної композиції.

Відео: РБК-Україна

Новини України KAZKA
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся