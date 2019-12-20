Наше мишеня: Тіна Кароль з екстремально глибоким декольте підкорила рідкісною посмішкою

Ефектна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

На одному з фото Тіна щиро посміхається

Тіна Кароль не перестає підкорювати шанувальниками своїми "різдвяними образами" та новинами. Нещодавно українська співачка відвідала ефір програми "Сніданок з 1+1", на якому блиснула дійсно святковим образом. Співачка позувала Перед камерами в шубі зі штучного хутра чорного кольору. При цьому шубка прикрашена різнобарвними народними орнаментами, що виглядає дуже яскраво. У мережі шанувальники Кароль лагідно назвали свою улюбленицю "гуцулочкою".

Новий образ Тіни можна придивитися, скоріше, вже для новорічної вечірки. Так, співачка презентувала свій новий аромат. Для урочистого вечора Кароль вибрала ефектне чорне плаття, що підкреслює всі достоїнства стрункої фігури своєї власниці. Силуетне плаття прикрашене високим розрізом, демонструючи ніжки виконавиці. Також сукня оголює плечі і додатково "прикрашена" екстремально глибоким декольте. Образ вийшов в "стилі Кароль". На ніжках - чорні босоніжки. Волосся зібране в уже традиційні для виконавиці голлівудські локони. Макіяж зроблений з акцентом на червоні губи - ще одна незмінна фішка Тіни.

Ефектна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Звичайно ж, шанувальники Тіни прийшли в захват від її нового сміливого образу. І поспішили засипати її приємними компліментами:

"Найкраща"

"Яка ж красива посмішка"

"Така дуже гарна"

"Бозеее, який ти мишеня на 4 фотці"

"найкрасивіша"

"Ви така красива"

"Приголомшлива"

"Тіна чому так схудла?"

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, що Тіна Кароль і Юлія Саніна вразили чуттєвим дуетом. Дві відомі українські співачки записали спільну пісню, яка стала офіційним саундтреком до фільму "Віддана".