Він дуже м'який: дружина Віктора Павліка висловилася проревнощі, зради та його колишні сосунки

54-річний Віктор Павлік та 25-річна Катерина Репяхова 29 травня офіційно стали чоловіком і дружиною, але новину пара повідомила 10 червня – у день, коли повинно було відбудутися пишне весілля. Але через карантин урочистості перенесли на серпень. Відразу після розпису молодята вирушили на інтерв'ю для програми "Пряме запитання", де Катерина розповіла ведучій Ользі Безсоновій про ревнощі в парі, його колишні стосунки та свій погляд на вірність.

Дівчина зазначила, що у артиста м'який характер, тому він піддавався впливу людей зі свого оточення.

"Віктор Франкович дуже м'який. У нього всі рулили, тільки не він: колишня директор, водій. Він так – моя хата з краю. Водій завжди заправляв. Говорив, що робити, що не робити, куди йти. З ким зустрічатися. В один момент він сказав: "Я зроблю все, щоб він не розлучився. Ти це можеш не розраховувати. Гуляєте – гуляйте, насолоджуйтеся. Але піти з попередньої сім'ї я не дозволю". Я слухала і думала: "Куди я потрапила? Навіщо я витрачаю свій час, якщо людина навіть сама за себе не відповідає". Я нічого не робила, настав такий момент, коли водій сказав: "Вбирай – я або Репяхова". Вибір очевидний", - розповіла Катерина.

Тим не менш, все ж характер артист проявляє і остаточне рішення залишається за ним. "Я можу десь критикувати. Але у нього є своя думка, у багатьох моментах він непохитний", - охарактеризувала вона чоловіка.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік влаштували перед розписом шикарний фотосет ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Катерина зізнається, що ревнувала співачка до колишньої дружини та колишнього директора. "Але все ревнощів були обґрунтовані", - переконана дівчина.

"Чоловік з кожною жінкою веде себе по-різному. Якщо він в одних стосунках зраджував, то я вірю в те, що в інших стосунках може бути все по-іншому. Ну, зрадить – значить зрадить. Я на це відповідаю так: значить, знайду собі ще краще. У мене буде такий шанс. Це ж чудово. Це вже справа Віктора – не упустити, не пропустити подарунок долі. І це працює. Те, що я так легко ставлюся – він точно знає, що я не потерплю ніяких зрад", - філософськи розмірковує Катерина.

Вона стверджує, що є незалежною особистістю, тому не боїться залишитися одна.

Катерина Репяхова показала фото в шикарному весільному платті ( фото: instagram.com/repyahovakate)

"Я ні в чому не залежу від Віктора. Для мене це перший критерій – не залежати від чоловіка. Це самий чесний показник – люблю я його чи ні. Мене біля нього не тримає нічого. Фінансово я від нього не залежу, він знає, що якщо буде не він, буде хтось інший. Я не пропаду, він це знає. Це грає важливу роль", - вважає дружина співака.

Відео: YouTube/Пряме запитання

Раніше Катерина Репяхова зробила заяву про дітей і розповіла, чи планує виходити заміж ще раз.