"Ми зависли на висоті": Мацакария розповів про незвичайне святкування нового року

Фото: Іраклі Мацакария (facebook.com/MakatsariaIrakli)

Відомий холостяк зізнався, що це був самий незабутній новий рік

Учасник проекту "Танці з зірками 2018" Іраклі Мацакария, який нещодавно засвітився в компанії чарівної дівчини, розповів про інцидент у новорічну ніч на курорті Гадаури, Грузія. Про це пише "Сьогодні".

Один з найбільш знаменитих завидних холостяків, грузинський бізнесмен Іраклі Мацакария розповів, як зустрів Новий рік, сидячи на підйомнику в горах.

Він повідомив, що 31 грудня вирушив на гірськолижний курорт в Гадаури, Грузі, так як разом з друзями вирішив покататися на сноубордах. Але раптово підйомник, на якому вони піднімалися, зупинився.

"31 грудня ми з друзями вирішили покататися на сноубордах на нашому знаменитому курорті Гудаурі. Підйомники працювали до 00:30. Ми почали повертатися. Вирішили піднятися останній раз, так щоб встигнути до святкування. В 23:50 підйомник зупинився. Ми зависли на висоті", - зізнався відомий холостяк.

Новий рік разом з друзями довелося зустріти в кріслі підйомників і Мацакария зізнався, що це була незабутня зустріч свята.

"Бій курантів ми почули, сидячи в кріслі високо в горах. Це були незабутні і яскраві хвилини нового року", - додав Іраклі Мацакария.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Іраклі Макацарія відверто розповів про особисте життя.

А також ми розповідали про те, що Іраклі Макацарія зізнався в здійсненні "заповітної мрії".

Відео: РБК-Україна