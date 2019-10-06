"Ми з вами сильні": Яна Соломко підтримала матерів-одиначок

Колишня учасниця шоу Холостяк, співачка Яна Соломко нещодавно зізналася, що вони з чоловіком Олегом Солодуховим вже якийсь час назад розлучилися і давно не живуть разом. Проте дівчина зберегла позитивний настрій, а весь вільний час вона присвячує їх чотирирічній доньці Кірі. Вони багато подорожують, відвідують різноманітні гуртки і просто гуляють разом.

На своїй сторінці в Instagram Яна поділилася забавним фото з малою, а також життєстверджуючим постом, в якому підтримала всіх матерів-одиначок. Мама з донькою відображені на тлі ростових фігур з фільму "Аватар". При цьому артистка одягнена в рожевий спортивний костюм і джинсову куртку, а Кіра - в білі штанці і чорну шкіряну курточку.

"Багато журналісти цікавляться, як поживає Кіра, які у неї захоплення і хто займається її вихованням? Відповідаю відразу всім: Кіра любить балет, малює, катається на скейті, грає в боулінг. І майже кожні вихідні ми намагаємося подорожувати. Навіть якщо це просто виїзд за місто на природу. Діткам потрібне свіже повітря і спілкування з однолітками! Дівчата, не переживайте, якщо ви виховуєте дитину самостійно ! Ми з вами сильні, у нас все вийде!" - прокоментувала Соломко.

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Підписники подякували їй за натхнення і позитив і залишили багато теплих відгуків. Багато погодилися, що жінки цілком можуть бути сильними і самостійно виховати дітей.

Мене так само виховувала мама сама і я дуже вдячна їй, за все те краще, що вона розкрила в мені!!! краще однією , ніж з ким ПОПАЛО!!!

Така красива Янчик

Яночка, ви не тільки талановита співачка, але і хороша мама

Кирочка у вас велика розумниця, скільки гуртків відвідує

Ви такі класні, фото вийшло супер

Дівчата ви круті. Яна ти дійсно сильна...тому просто щастя бажаю

Ви такі стильні з Кірою, просто красуні

Яке гарне фото вийшло

Яночка ви прекрасні. Кирочка у вас чудова, щастя вам, добра

Які ви незвичайні і прикольні

Ви просто такі милашки і красуні

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, Яна Соломко вперше прокоментувала розлучення з чоловіком Олегом Солодуховим. Співачка зазначила, що це трагедія для сім'ї і особливо дитини.

Також Яна Соломко умилила ніжними фото з донькою і закликала жити майбутнім.