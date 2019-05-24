"Ми з тобою не пара": Потап і Настя запалили на весіллі виконанням знакового хіта (відео)

Катя Осадча та Юрій Горбунов також були серед гостей гучного весілля Потапа і Насті Каменських, яка відгриміла 23 травня в одному з ресторанних комплексів під Києвом. Більш того, Осадчій і Горбунову випала ще одна не менш важлива роль – вони виступили ведучими весілля!

Як і багато інших гостей однієї з найголовніших подій українського шоу-бізнесу, Осадча також знімала масу фото та відео з події. І особливо примітно відео з вечірки, коли всі присутні співали і танцювали під пісні Потапа і Насті.

Так, в об'єктив Осадчій потрапив знаковий момент, якого завжди так чекають фанати зіркового дуету. Потап і Настя виконали свій хіт – пісню "Не пара"! Саме з цієї пісні шанувальники вперше познайомилися з творчістю дуету більше 10 років тому. І ось, на своєму весіллі Потап і Каменських знову заспівали його! Тільки от гості заходу відзначали, що правильно тепер вже говорити – Пара!

До речі, Осадча також зняла ще один цікавий момент. Серед гостей вечірки також блищала Тіна Кароль. Співачка босоніж заспівала перед молодятами!

Нагадаємо, що активно фото і відео знімала також телеведуча Маша Єфросиніна, яка прийшла на свято під руку зі своїм чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим.

Мало того, що пара блиснула стильними образами – Єфросиніна прийшла на весілля подруги в розкішній синій сукні-плісе. Телеведуча також показала кілька моментів з весілля. Приміром, вона зняла зворушливе визнання Каменських в любові до Потапа – співачка заспівала свій новий хіт "Обіцяю". А також з'ясувалося, що гостей цього вечора розважала Вєрка Сердючка.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Потап підтвердив весілля з Каменських відвертим кліпом-присвятою. В пісні є зворушливі слова: "У нас будуть гарні діти". Пісню Потап представив 23 травня.

Одразу ж за ним Каменських зворушила мережу визнанням в любові Потапу. Співачка зворушливо подякувала Потапові за розуміння, за те, що був готовий приховувати їх таємницю від сторонніх довгий час.