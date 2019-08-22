"Ми таємно втекли": Тарас Тополя розповів, як відсвяткував свій День народження

Тарас Тополя зазначив, що святкування вийшло подвійним: і в колі близьких, і серед друзів. Так, ужже в цю суботу, в День Незалежності, 20:00 канал "Україна" покаже святкове шоу "З Днем народження, Україно!", у якому візьмуть участь популярні українські артисти. За лаштунками концерту лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя згадав, який сюрприз влаштували для нього колеги по колективу. Адже 21 червня співакові виповнилося 32 роки.

За словами Тараса, майже всі вихідні дні у них з дружиною Альошею зайняті виступами. Але на його День народження пара все-таки викроїла день для спільного відпочинку з дітьми під Києвом. Проте, друзі Тараса влаштували для нього сюрприз.

"Ми втекли з Оленою і дітьми таємно. Ввечері ми гуляли на набережній над Дніпром, діти каталися на машинках, а "Антитіла" зібралися і приїхали до нас було чоловік 20, а може і більше. Це був для мене сюрприз", – поділився лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя за лаштунками шоу "З Днем народження, Україно!", яке канал "Україна" покаже 24 серпня о 20:00.

Крім того, і сама група "Антитіла" святкує свій день народження в той самий день, що і Тарас. Лідер колективу каже – ніяких подарунків він не чекав і не чекає, так як все, що йому потрібно, – це любов, повага і підтримка – у нього вже є.

Тарас Тополя з дружиною Оленою (фото: instagram.com/antytila_official)

Нагадаємо, у масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" також запалять Тіна Кароль, Олег Вінник, Макс Барських, Сергій Бабкін, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, групи "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "НЕАНГЕЛИ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режисером масштабного шоу каналу "Україна" стала Олена Коляденко, а ведучим – Олександр Скічко. Телевізійну версію шоу глядачі каналу "Україна" побачать 24 серпня о 20:00 в рамках святкового ефіру, присвяченого Дню незалежності України.

Нагадаємо, до цього Тарас Тополя зізнався, що може розлютити його не на жарт. Співак зазначив, що в цілому він неконфліктна людина, але бувають ситуації, коли "потрібно відповісти на якусь зовнішню психологічну атаку".

Також Тарас Тополя розповів, що подарував Альоші після народження синів.