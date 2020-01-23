"Ми не лаялися": Остапчук висловився про стосунки з екс-дружиною і показав фото з синочком

Володимир Останчук під час участі в шоу Танці з зірками 2019, в кінці жовтня, шокував звісткою про те, що розлучається зі своєю дружиною Оленою Войчено. Пара була разом ще зі студентських часів і виховує двох дітей – дочку Емілію і сина Евана-Олександра. Після 15 років відносин і 12 років офіційного шлюбу Володимир подав на розлучення, а його дружина зізналася, що рішення шоумена стало несподіванка навіть для неї. Так, ведучий вирішив влаштує інтерактив з пыдписниками в Instagram і відповів на їх запитання стосовно особистого життя.

Фолловери Володимира поцікавилися, чи не помирився чи шоумен з поки ще законною дружиною. Остапчук зазначив, що пара не сварилася і зараз знаходиться в процесі розірвання шлюбу.

"Ми не лаялися. Ми розійшлися і зараз в процесі розлучення. Але у нас завжди будуть теплі спогади і головне досягнення цих відносин – прекрасні дітки", - заявив він, додавши відповідь фото дружини з сином та донькою.

Олена Войченко з дітьми (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Також Володимир опублікував спільне фото з маленьким синочком Еваном-Олександром, якому зараз майже два роки.

Володимир Остапчук з синочком (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Шоумен показала зворушливий архівний знімок з немовлям з лікарні і назвав топ-3 якості справжнього чоловіки. "Рішучість. Дбайливість. Почуття гумору", – перерахував він.

Володимир Остапчук з сином (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Володимир зізнався, що після довогої розлуки з дітьми намагається надолужити згаяний час, подорожуючи з ними.

Син Володимира Остапчука Еван-Олександр (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, що Володимир Остапук з дружиною влаштували публічний діалог в мережі, залишивши філософські недвозначні коментарі про життя і стосунки.