"Ми плачемо": Леся Нікітюк показала, що її засмутило на Мальдівах

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча з тремтінням в голосі попрощалася з персоналом готелю

Леся Нікитюк, яка побувала в одному з самих незвичайних ресторанів у світі і повечеряла на шестиметровій глибині з видом на морське дно і екзотичних риб, зізналася, що дещо навіть на райських Мальдівах може викликати гіркі сльози.

Телеведуча опублікувала знімки, на яких вона стоїть на пірсі серед неймовірної кількості валіз і сумок.



Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

"Good by Maldives! Спасибі за прекрасний відпочинок і масу емоцій. Моя # інстаРодина чекайте #Vlog і зустрічайте у Києві. P. S. Ми з Ольгою Юріївною плачем. Плачуть навіть люди з годинником Rolex на руках. Це були незабутні веселі Мальдівські вихідні)) Київ-Хмельницький зустрічай", - написала вона під фото.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

В Instagram-stories Леся також опублікувала кілька коротких відео прощання з персоналом готелю, на яких вона сказала, що єдине, що змушує плакати на Мальдівах — це від'їзд додому з цього райського куточка.

Підписники Лесі побажали їй щасливої дороги додому і здивувалися неймовірній кількості валіз артистки, припустивши, що та взяла на острови весь свій гардероб.

Скріншот: Коментарі до посту Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Жесть) скільки валіз)"

"Ох ні че собі скільки валіз! Ви пів будинку з собою взяли"

"Половину гардероба хоч встигли одягнути?"

"Не мало валіз?

"Ви що там весь гардероб брали?" - запитали підписики.

На що зірка віджартувалася.

"А що вас смущає? Ви думаєте я гола туди поїхала?))" - відповіла Леся.

Нагадаємо, що нещодавно Леся Нікітюк на Мальдівах посадила пальму і назвала її на свою честь.

А ще вона підкорила своїх шанувальників пляжним фотосетом в купальнику.

Факти про Лесю Никитюк (відео: РБК-Україна)