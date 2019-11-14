"Ми звичайна пара": обраниця Холостяка 9 розповіла про сварки з коханим

Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Дарія Квіткова – прекрасний приклад міцної і люблячої пари, яка регулярно розчулює шанувальників проявами своїх ніжних почуттів. Закохані проводять разом будь-яку вільну хвилинку, багато подорожують і діляться одкровеннями в соцмережах. Нещодавно вони побували в рідному місті Микити Чернівцях, де він познайомив Дашу зі своєю мамою. Створюється враження, що вони взагалі ніколи не сваряться - однак, як розповіла Квіткова, це не так.

На своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла про сварки з коханим і про те, як вони з ними справляються. Крім того, вона наочно показала, як вони випускають пар після сварок - виявляється, на боксерському рингу!

На фото Даша і Микита зображені прямо під час спарингу - у спортивному одязі і боксерських рукавичках. Тайський бокс став відмінним рішенням для них - він допомагає скинути напругу, та і спортивне навантаження не завадить.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Дуже часто бачу питання:

-Даша, а ви сваритеся з Микитою?

Ну звичайно;)

Ми ж звичайна пара, ми живі люди. У нас бувають розбіжності, можемо гарчати один на одного. Просто ми намагаємося, щоб це залишалося тільки з нами. Так сталося, що перед тренуванням ми з Микитою трохи посварилися, але потім випустили пар в рингу. Ми вирішили, що тайський бокс - це свого роду терапія для нашої пари. А як ви відпускаєте злість?" - розповіла Квіткова.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Користувачі мережі почали ділитися своїми методами скинути напругу, а також зазначили, що у екс-Холостяка і його обраниці цікавий метод.

Очееень красива

Відмінне рішення!!!

На рингу сваритися ефективно)))

Прибираю будинок...наводжу чистоту і це мене заспокоює

Обговорюю всі з хлопцем, поки не дійдемо до примирення

Прибирання, біг

Ви без груш справляєтеся? Микита-то полюбэ не на повну потужність злиться

Молодці це крутій задум для парі

круто, можна гарненько розрядитися)

Хороший спосіб, а коли я злюся починаю прибирання)

Крута ідея, треба взяти на замітку :-)

Прекрасна пара

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Раніше Дарія Квіткова зробила заяву про дітей та відповіла на запитання шанувальників.