"Чоловіки - не наші батьки": Оля Полякова зізналася, хто забезпечує їхню сім'ю

Відома співачка Оля Полякова в цьому році відсвяткувала 15-ю річницю весілля зі своїм чоловіком Вадимом. Пара одружилася в 2004 році і виховує двох спільних дочок - Машу та Алісу. Раніше артистка намагалася не виставляти особисте життя напоказ, проте останнім часом стала більш відвертою. Так, в інтерв'ю "Каравану історій" вона розповіла, чи бувають у них з чоловіком серйозні сварки, а також зізналася, хто зараз головний годувальник у сім'ї.

За словами Олі, у шлюбі партнери повинні бути щасливі - інакше потрібно щось змінювати.

"Людям здається, що завдяки тому, що я п'ятнадцять років у шлюбі, точно знаю відповіді на всі питання. Мій досвід життя з чоловіком говорить про те, що люди повинні приносити одне одному щастя! І тільки в цьому випадку вони можуть жити разом. Якщо цього не відбувається, значить, потрібно працювати над стосунками, або міняти партнера. І нічого страшного в цьому немає", - поділилася Полякова.

Співачка також висловила свою думку про розлучення.

"Часто ми сприймаємо розлучення або розставання як щось жахливе. У мене з чоловіком, звичайно, теж бувають розбіжності. Ми можемо кричати один на одного, заявляючи, що розлучимося. Але поки що це тільки крики. Досі ще жодного разу не дійшли до розділу майна. Тому що, як тільки заходить розмова на цю тему, він мені каже, що залишить мені все і піде. І я відразу думаю: "Ну як же можна розлучитися з такою ідеальною людиною?" Як говориться у відомому мультфільмі: "Така корова потрібна самому", - зазначила зірка.

Фото: Оля Полякова з чоловіком (karavan.ua)

До речі, вона навіть обговорювала цю тему зі своєю старшою донькою.

"Про розлучення я навіть недавно говорила з моєю старшою дочкою Машею, якій чотирнадцять років. Запитала її: "Якщо ми з татом розлучимося, як ти до цього поставишся?" І вона відповіла: "Ти знаєш, я тебе зрозумію. Тому що всі мусять бути щасливі. І якщо ти більше не відчуваєш себе щасливою, то..." Потім вона, звичайно, додала: "Але я не думаю, що ви з татом нещасливі". Мої діти відчувають всі!" - розповіла артистка.

Фото: Оля Полякова з донькою Машею (instagram.com/polyakovamusic)

Що стосується фінансів, то в їхньому житті були різні періоди - один час чоловік повністю утримував її, зараз же сталася зворотна ситуація.

"Чоловік в самому початку мого шляху вклав свої кошти в моє просування. Але в якийсь момент через кризу сказав: "Давай сама". Зараз я займаюся своїми справами, а він – своїми, і мої успіхи тепер стали надихати його! І його справи пішли в гору. У нас були різні періоди. Був час, коли він повністю мене утримував, а останні п'ять років – я його. І це абсолютно нормально. І мені так подобається, коли люди кажуть: "А ось вона свого чоловіка не кинула..." - розповіла Оля.

Фото: Оля Полякова з чоловіком (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка не вважає, що чоловіки обов'язково повинні утримувати дружину і дітей - адже вони обидва дорослі люди.

"Я сподіваюся, так буде і надалі. І будемо ми фінансово незалежні один від одного рідні люди. Тому що я вважаю, що в нашій країні чоловіки вже не згодні, коли жінки хочуть, щоб їх утримували. І вони мають рацію. Оскільки наші чоловіки не наші батьки. Чому один дорослий чоловік повинен тягнути на собі другого, а інший до цього нормально ставитися? Я за останні два з половиною роки сама побудувала будинок, обставила його і вже в'їхала. Тепер почала будувати лазню", - похвалилася Полякова.

До речі, артистка також прикрасила обкладинку видання, позуючи в латексній червоній міні-сукні.

Фото: Оля Полякова (karavan.ua)

Нагадаємо, раніше юна дочка Полякової підкорила мережу своєю красою. Маша показала, як їй роблять макіяж.