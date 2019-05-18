"Чоловікові пощастило": дружина Тищенко відсвяткувала його день народження в напівпрозорому вбранні

Відомому ресторатору виповнилося 47 років
Не встигла Алла Барановська відгуляти пишний "Бал квітів", як наспів новий привід для святкування - 17 травня її чоловіку Миколі Тищенку виповнилося 47 років. Ресторатор та телеведучий влаштував вечірку в одному зі своїх закладів. На своїй сторінці в Instagram його юна дружина зворушливо привітала коханого, а також показала, який образ вибрала з такого приводу.
23-річна Алла віддала перевагу напівпрозорому брючному комбінезону кавово-бежевого кольору, розшитому кристалами, від бренду Milla Nova. Вона доповнила образ ефектним макіяжем і сережками-висульками, а волосся залишила розпущеним.
"Я побачила цей комбез на показі одного бренду в Барселоні. Закохалася.
Дякую велике хлопцям за те, що доставили для мене цей образ прямо з показу.
Дякую! Все ручна робота", - розповіла Барановська.
Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)
Вона зазначила, що їй важливо було бути красивою в цей день.
"Сьогодні свято в особливого чоловіка. Я щаслива, що доля дала мені шанс бути поруч з тобою", - написала дівчина.
Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)
Алла також поділилася спільним фото з чоловіком, на якому вона ніжно обіймає Миколу за талію, стоячи ззаду.
"В сучасному світі залишилося так мало справжніх, сильних, вихованих чоловіків, які цінують і поважають жінку. Які вміють так любити. Найкращий чоловік на світі. З твоїм днем. Інше особисте. P. s. Давайте привітаємо Миколу разом. Йому буде дуже приємно!" - привітала вона коханого з днем народження.
Фото: Алла Барановська та Микола Тищенко (instagram.com/allabonya)
Користувачі мережі з задоволенням приєдналися до привітань, а також зазначили, що Тищенко дуже пощастило з такою чудовою дружиною і залишили безліч захоплених компліментів образу Барановської та її красі.
Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)
Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)
Нагадаємо, дружина Миколи Тищенка Алла Барановська викликала фурор в мережі соковитим образом в "божественній" сукні на "Балу квітів".
Раніше дружина Миколи Тищенка вразила витонченою фігурою в бікіні. Пара нещодавно відпочивала в Туреччині.
Також Микола Тищенко з молодою дружиною запалили "гарячих" фото біля басейну.