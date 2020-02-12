Мужикувата Каменських і вагітний Потап: пара підірвала мережу домашнім відео

Веселе подружжя помінялися ролями в забавному ролику з Мексики
Напередодні виходу кліпу підопічних Потапа, групи MOZGI, на пісню "Девочка" продюсер активно анонсує майбутнє відео, причому робить це дуже веселим та оригінальним чином. Репер знімає імпровізовані "домашні версії кліпу, в яких виблискує його дружина Настя Каменських. Так, раніше він поділився милим відеороликом, в якому вони з дружиною нібито співають текст трека.
Однак на цьому Потап не зупинився і порадував шанувальників ще однією, "відпускною" версією кліпу, який вони з Настею зняли під час відпочинку в Мексиці. Смішне відео він опублікував у Tik Tok і Instagram, викликавши бурхливу реакцію фоловерів.
У ролику Настя і Потап помінялися ролями - співачка постала в чоловічій футболці та кепці і без макіяжу. На словах "Це моя дівчина" в кадрі з'являється Потап з рушником на голові. Далі йде текст "Мати моєї дитини" - і тут репер дефілює повз камери, загорнутий в рушник і виставивши вперед значний "вагітний" живіт.
Відео: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)
Користувачі мережі прийшли в захват від креативного відео веселої парочки і залишили багато теплих відгуків. Деякі замислилися, чи не натяк це на те, що Настя дійсно вагітна.
Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)
Нагадаємо, раніше Настя Каменських поділилася особистими правилами доброго ранку. Зірка супроводила мотивуючий текст щасливим і сонячним фото.