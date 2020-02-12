Мужикувата Каменських і вагітний Потап: пара підірвала мережу домашнім відео

Напередодні виходу кліпу підопічних Потапа, групи MOZGI, на пісню "Девочка" продюсер активно анонсує майбутнє відео, причому робить це дуже веселим та оригінальним чином. Репер знімає імпровізовані "домашні версії кліпу, в яких виблискує його дружина Настя Каменських. Так, раніше він поділився милим відеороликом, в якому вони з дружиною нібито співають текст трека.

Однак на цьому Потап не зупинився і порадував шанувальників ще однією, "відпускною" версією кліпу, який вони з Настею зняли під час відпочинку в Мексиці. Смішне відео він опублікував у Tik Tok і Instagram, викликавши бурхливу реакцію фоловерів.

У ролику Настя і Потап помінялися ролями - співачка постала в чоловічій футболці та кепці і без макіяжу. На словах "Це моя дівчина" в кадрі з'являється Потап з рушником на голові. Далі йде текст "Мати моєї дитини" - і тут репер дефілює повз камери, загорнутий в рушник і виставивши вперед значний "вагітний" живіт.

Відео: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)

Користувачі мережі прийшли в захват від креативного відео веселої парочки і залишили багато теплих відгуків. Деякі замислилися, чи не натяк це на те, що Настя дійсно вагітна.

Потап-красуня

Супер

Ахахаххх,як зупинитися дивитися!!!

Настя вагітна, раптом це натяк?

круть

Потап ти крут!!! Настя милашка

Класні такі

Вагітна Настя

Хахах КРУТО

Ахахаха потап це хіт

Приколісти....Обожнюю Вас

Обожнюю вас

Мммм,можливо це натяк?))))і ми незабаром вас привітаємо.....

Васхититильные!!!

Хлопці ви такі класні!

Так хто то залител і кидає нам натяки

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських поділилася особистими правилами доброго ранку. Зірка супроводила мотивуючий текст щасливим і сонячним фото.