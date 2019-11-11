Мужики хочуть задовольнити: Оля Полякова провела пікантне тренування (відео)

Оля Полякова не перестає захоплювати багатотисячну армію шанувальників своєю активністю. Українська "Королева ночі" встигає буквально все: і в Італії пройшла кулінарні майстер-класи, і готується до концертів, і на себе час знаходить. Українська виконавиця активно стежить за собою і постійно тренується. Зазначимо, що влітку Полякова дуже часто показувала шанувальникам мотивуючі відео, записуючи свої тренування з персональним тренером на свіжому повітрі. Але навіть у Києві, прохолодною осені, співачка не зупиняється.

Так, Полякова поділилася відео, які зробив її персональний тренер Сергій Шеремета. На відео записаний фрагмент тренування Полякової на відкритому повітрі. До речі, співачка часто тренується на території стадіону "Динамо" у центрі Києві, гд знаходиться її квартира.

На цей раз тренування вийшло пікантним. Полякова супроводила вправи "спокусливими" коментарями.

"Якщо ви видихаєте із задоволенням, мужики навколо хочуть вас задовольнити", - жартує Полякова, супроводжуючи свої слова не менш "красномовними" зітханнями. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".

Оля Полякова на "пікантну" тренуванні

До речі, Оля Полякова також є членом журі шоу Х-Фактор на СТБ. Співачка була вражена виступом однієї з учасниць. Як з'ясувалося, Людмила Безлюк довгий час працювала нянею дітей Полякової - Маші і Аліси. При цьому через роботу жінка не змогла приділити належну увагу рідній донці. Бесзлюк виконала проникливу пісню-визнання своїй рідній донечці.

“Цей виступ я не можу залишити без уваги... Няня моїх дітей, Людмила Базелюк працює в нашій родині вже 15 років, і вперше вийшла на сцену Х-Фактора із зворушливою піснею "Доня", яку присвятила своїй дочці. Це було дуже проникливо! Людочка, як і ви, я теж залишаю своїх дітей, і мучуся від відчуття провини кожен день. Але така у нас робота і, як кажуть, доля. Ви дали мені шанс побудувати свою кар'єру. Спасибі, я щаслива, що у мене є така надійна людина, як ви", - повідомила на своїй сторінці Полякова.

Відео: instagram.com/polyakovamusic



Нагадаємо, раніше дочка Полякової в сукні-піджаку блиснула довгими ніжками! Дівчинку порівняли з її довгоногою зірковою мамою.