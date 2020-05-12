Не тільки з чоловіком: Лілія Ребрик в пікантному платті раптово станцювала запальний танець з іншим

Лілія Ребрик не втомлюється заряджати оптимізмом і невгамовною енергією. Вона веде ранкову програму, танцює, приділяє час чоловікові та родині, а з недавніх пір вирішила зайнятися навіть садівництвом, а також грає на сцені театру і знімається у фільмах. Так, у новому сезоні серіалу "Папаньки" на СТБ Лілія знялася разом з чоловіком, хореографом Андрієм Диким. Пара запалила на паркеті, як колись давно в момент їхнього знайомства на проекті Танці з зірками. Але крутилася ведуча не тільки в обіймах другої половинки. Так вона станцювала запальний танець з актором "Дизель-шоу" Єгором Крутологовом, а відповідні фото зі знімального майданчика показала в Instagram.

Лілія постала перед публікою в яскравій відвертій сукні з оксамитовими вставками і відкритою спиною, прикрашеною пір'ям і численними рюшами. Вона доповнила танцювальневбраня сітчастими колготами та спеціальними босоніжками. На одних кадрах вона красується в обіймах чоловіка, а на інших - її партнером по танцях виступає Єгор.

Шанувальники Лілії звернули увагу, що нога її чоловіка Андрія в гіпсі. Але ведуча поспішила всіх заспокоїти. "З ногою у Андрія все гаразд. То така роль", - написала вона.

Лілія Ребрик станцювала з чоловіком і відомим актором (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Під фото зі знімального майданчика підписники залишили масу компліментів для своєї улюблениці.

Я Вами завжди захоплювалася. Прекрасна жінка. Дуже любила раніше дивитися Танцюють всі

Яка красуня! Лілія Іванівна,ви супер!

Супер

Ліля,просто промінчик

Ви дуже гарні, респект

Супер ві як завжди ніжна,тендітна,жіночна

Ви така крута

Яка гарна на фото

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