Не тільки з чоловіком: Лілія Ребрик в пікантному платті раптово станцювала запальний танець з іншим

Ведуча і актриса показала пристрасні па з двома чоловіками
Лілія Ребрик не втомлюється заряджати оптимізмом і невгамовною енергією. Вона веде ранкову програму, танцює, приділяє час чоловікові та родині, а з недавніх пір вирішила зайнятися навіть садівництвом, а також грає на сцені театру і знімається у фільмах. Так, у новому сезоні серіалу "Папаньки" на СТБ Лілія знялася разом з чоловіком, хореографом Андрієм Диким. Пара запалила на паркеті, як колись давно в момент їхнього знайомства на проекті Танці з зірками. Але крутилася ведуча не тільки в обіймах другої половинки. Так вона станцювала запальний танець з актором "Дизель-шоу" Єгором Крутологовом, а відповідні фото зі знімального майданчика показала в Instagram.
Лілія постала перед публікою в яскравій відвертій сукні з оксамитовими вставками і відкритою спиною, прикрашеною пір'ям і численними рюшами. Вона доповнила танцювальневбраня сітчастими колготами та спеціальними босоніжками. На одних кадрах вона красується в обіймах чоловіка, а на інших - її партнером по танцях виступає Єгор.
Шанувальники Лілії звернули увагу, що нога її чоловіка Андрія в гіпсі. Але ведуча поспішила всіх заспокоїти. "З ногою у Андрія все гаразд. То така роль", - написала вона.
Лілія Ребрик станцювала з чоловіком і відомим актором (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Під фото зі знімального майданчика підписники залишили масу компліментів для своєї улюблениці.
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